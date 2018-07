Nová Ivanovičová? Srbská hvězdička se svým senzačním titulem zapsala do historie

Senzace. Šok. Pohádka. Srbsku roste nová Ana Ivanovičová. Sedmnáctiletá Olga Danilovičová v Moskvě neprošla závěrečnou fází kvalifikace, přesto se do hlavní soutěže turnaje dostala jako lucky loser a celou akci následně ovládla. Talentovaná hráčka se svým prvním titulem zapsala do historie. „Ten pocit, který právě prožívám, nelze popsat,“ rozplývala se nová tenisová hvězdička.

Minulý týden to vypadalo, že turnaj v Moskvě pro Olgu Danilovičovou skončil hned na počátku, kdy v závěrečné fázi kvalifikace nestačila na Španělku Paulu Badosaovou Gibertovou. Na sedmnáctiletou srbskou tenistku se ale usmálo štěstí a do hlavní soutěže se nakonec dostala jako lucky loser.

Talentovanou hráčku tato výzva pokračovat dál nakopla a na turnaji začala předvádět famózní jízdu. V úvodním kole porazila Slovenkou Karolínou Schmiedelovou, v osmifinále vyřadila Estonku Kaiu Kanepiovou a ve čtvrtfinále šokovala, když vyřadila světovou desítku, Julii Görgesovou. V semifinále si poradila s další elitní tenistkou, Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou.

Ve finále na ní čekala stejně stará, Ruska Anastasia Potapovová. Mladičké hráčky spolu svedly napínavý souboj. Z vítězství se po setech 7:5, 6:7 a 6:4 radovala Danilovičová, která se se svým prvním titulem na okruhu WTA zapsala i do historie. Jako první tenistka ovládla turnaj WTA v pozici šťastné poražené a zároveň se stala první šampiónkou turnaje WTA narozenou v roce 2000 a mladší.

A 🌟 is born@danilovic_olga upends fellow teen Potapova 7-5, 6-7(1), 6-4 to win first WTA title at @moscowrivercup!



HIGHLIGHTS --> https://t.co/rZoq11YKkR pic.twitter.com/K0rgrmivbK — WTA (@WTA) 29. července 2018

„Ten pocit, který právě prožívám, nelze popsat,“ prohlásila chvíli po finálovém zápase Danilovičová. „Ještě mi nedochází, co jsem dokázala, budu potřebovat chvíli, abych si to uvědomila. Už to, že jsem se dostala do finále, byl úžasný okamžik a teď je to ještě lepší,“ rozplývala se hráčka, která do teď na okruhu ITF vybojovala čtyři tituly. Daří se jí i na juniorských grandslamech, a to hlavně ve čtyřhře. Trofej má už z US Open, French Open i Wimbledonu.

Po vítězství v Moskvě se Olga Danilovičová, dcera bývalého skvělého basketbalisty Predraga Daniloviče, posune o pětasedmdesát pozic na sto dvanácté místo. Vypadá to, že by Srbsku poté, co ukončila kariéru Ana Ivanovičová, bývalá světová jednička a vítězka French Open, mohla vyrůst další tenisová hvězda.