Musíte se umět vrátit, tvrdí po depresích Williamsová. Teď se chystá na souboj s Kvitovou

Ještě před pár dny trpěla Serena Williamsová depresemi. Podle svých slov měla pocit, že kvůli tenisu nezvládá péči o dcerku Alexis Olympii. „Cítila jsem, že nejsem dost dobrou mámou,“ přiznala na sociálních sítích šestatřicetiletá Američanka, která se kvůli tomu odhlásila minulý týden z turnaje v Montrealu.

Týden před tím navíc Williamsová utrpěla v San José největší porážku v kariéře, když ji v úvodním kole velice rychle vyřadila Britka Johanna Kontaová po setech 6:1, 6:0. Vítězka třiadvaceti grandslamů se z debaklu a psychických problémů ale brzy oklepala a v pondělí se už představila na turnaji v Cincinnati.

A to v plné síle. S třiadvacátou hráčkou světa Darjou Gavrilovovou si poradila hladce a po setech 6:1, 6:2 se radovala z postupu do dalšího kola. V něm narazí na českou jedničku Petru Kvitovou. „Už jsem v pořádku. Musíte se umět vrátit zpátky,“ prohlásila po utkání Williamsová.

„I když to podle skóre nevypadá, nebyl to lehký zápas. Vydařil se mi a získala jsem díky němu zpátky svou ztracenou sebedůvěru.“ Jak na tom opravdu sedmadvacátá hráčka je, by měl ukázat noční zápas proti světové šestce Kvitové. S ní se Williamsová doposud střetla šestkrát. Z toho pětkrát ji porazila. Poslední vzájemný zápas před třemi lety v Madridu však ovládla česká tenistka. "Serena je ve skvělé formě, bude to úžasné utkání," uvedla na Twitteru WTA osmadvacetiletá Kvitová.