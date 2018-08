Plíšková se na US Open pokusí naladit v New Havenu

Tenistka Karolína Plíšková přijala divokou kartu od pořadatelů turnaje v New Havenu, který bude generálkou na US Open. Zveřejnili to organizátoři na webu Connecticut Open. Vedle bývalé světové jedničky Plíškové se silně obsazeného turnaje zúčastní i jeho trojnásobná vítězka Petra Kvitová a Barbora Strýcová, další tři Češky zkusí postoupit z kvalifikace.