Kvitová začala generálku na US Open vítězně, Plíšková dostala nářez

Petra Kvitová porazila v prvním kole tenisového turnaje v New Havenu Polku Agnieszku Radwaňskou 6:1, 7:6. To česká dvojka Karolína Plíšková vypadla v generálce na US Open hned v prvním kole. Čtvrtá nasazená hráčka podlehla za necelou hodinu Rusce Jekatěrině Makarovové 1:6, 3:6 a i na třetím podniku na amerických betonech se loučí záhy. Ve čtyřhře však se sestrou Kristýnou jde dál přes belgickou dvojici Flipkensová, Van Uytvancková (6:7, 6:4, 10:6).