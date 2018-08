Rekordní odměny a pikantní los. Startuje US Open, vítězové dostanou 84 miliónů

Nejlépe dotovaný tenisový turnaj všech dob startuje. V New Yorku dnes vypukne poslední grandslam sezóny. Jaké novinky letošní US Open nabídne a které třaskavé duely přichystal slavnostní los?

Jak už je na grandslamech tradicí, každým rokem se odměny pro hráče zvyšují. Letošní ročník US Open bude v tomto směru rekordní. Vítězové mužské i ženské dvouhry si přijdou na 84 miliónů korun. Poražení v prvních kolech si vyzvednou šek na 1,2 miliónu korun.

Ještě tři roky zpátky neměl areál ve Flushing Meadows ani jeden kurt se zatahovací střechou. Pro ročník 2016 už byla k dispozici nad největším dvorcem Arthura Ashe. Letos se přidá také druhý největší kurt, Louis Armstrong Stadium, který prošel kompletní rekonstrukcí za 600 miliónů amerických dolarů. Samotná kapacita stánku se zvýšila o téměř čtyři tisíce na aktuálních 14 061 míst.

Derby a wimbledonské déjà vu

Čtvrteční los přinesl v mužské části několik zajímavých duelů. Nasazená jednička Rafael Nadal vyfasoval do prvního kola kamaráda Davida Ferrera. Pro toho to v New Yorku může být grandslamová rozlučka. Na jaře totiž ukončí kariéru. „Chci si tenhle zápas s Rafou především užít. Možná to bude můj poslední grandslam. Kariéru bych rád ukončil doma na antuce," zmínil Ferrer jarní podniky v Barceloně a Madridu.

The new Louis Armstrong Stadium is looking good. [getty]#USOpen pic.twitter.com/IH6AzfK41S — José Morgado (@josemorgado) 23. srpna 2018

Extrémně sledované bude i kanadské derby, které přinese střet dvou teenagerů. Favoritem bude devatenáctiletý supertalent Denis Shapovalov, ale o rok mladší Felix Auger-Aliassime úspěšně zvládnul náročnou kvalifikaci a před třemi týdny v Montrealu porazil Francouze Pouilleho.

Los si zašpásoval také s nasazenou osmičkou Bulharem Dimitrovem. V úvodním kole ho čeká odveta za letošní Wimbledon, kde na Švýcara Wawrinku nestačil. Toho si do prvního kola nikdo nepřál, během letní US Open Series se totiž šampión US Open z roku 2016 dostal do slušné formy a v New Yorku bude plnit roli černého koně.

To největší lákadlo los připravil do případného čtvrtfinále. Největší favorit turnaje Novak Djokovič v něm může narazit na švýcarskou legendu Rogera Federera. Obě hvězdy se na grandslamech utkaly již v patnáctkrát, ale nikdy to nebylo v tak brzké fázi turnaje.

Nejotevřenější grandslam za několik let

Letošní US Open postrádá jasného favorita. V Paříži byl favorizován Nadal, ve Wimbledonu Federer, v New Yorku se však otevírají šance i pro hráče z širší světové špičky. Nasazená jednička Nadal má dobrý los a minimálně do semifinále by projít měl, ale nikdy neobhájil grandslamový vavřín na tvrdém povrchu. Od roku 2008 se navíc nikomu v New Yorku obhajoba nepodařila. I to dělá z US Open 2018 nečitelný podnik.

Druhým nejvýše nasazeným je Roger Federer, ale jeho forma příliš optimismu mezi fanoušky nevzbuzuje a sám Švýcar se za horkého favorita nepovažuje. "Favorit? To určitě nejsem. Podívejte se spíš na Djokoviče nebo Nadala," říká pětinásobný vítěz Flushing Meadows.

Novak Djokovič je nasazený až jako číslo šest, přesto je experty považován za největšího favorita. Jenže jeho výkony po Wimbledonu opět poklesly a k ideálu mají daleko. I proto se otevírají šance třeba pro šampióna z roku 2009 argentinského ranaře Del Potra, mladého Němce Zvereva pod taktovkou Ivana Lendla, Stana Wawrinku nebo vítěze z roku 2014 Chorvata Čiliče.