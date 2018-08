Češky ničí na US Open konkurenci. Dál jdou Karolína Plíšková, Muchová, Strýcová i Šafářová

Čtyři zápasy - čtyři vítězství. Češky rozjely tenisové US Open parádně. Nasazená osmička Karolína Plíšková, jež obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast, v prvním kole vyhrála po boji nad Zarinou Dijasovou z Kazachstánu 6:4 a 7:6. Do druhého kola prošla i debutantka Karolína Muchová, která si po setech 6:4 a 6:2 poradila s Ukrajinkou Jastremskou. Postup slaví také Barbora Strýcová, když vyhrála nad hráčkou z kvalifikace Danielle Laovou z USA 6:3 a 6:4. Lucie Šafářová pak zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6:4, 6:4.

Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do grandslamového US Open, postoupila do druhého kola.

Česká tenistka Karolína Plíšková v akci na US Open.

Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do grandslamového US Open. Nad Zarinou Dijasovou z Kazachstánu vyhrála ve dvou setech.

Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do grandslamového US Open. Osmá nasazená v 1. kole porazila Zarinu Dijasovou z Kazachstánu 6:4 a 7:6.

Jako první z českých hráček si na grandslamovém US Open zajistila postup do druhého kola Karolína Plíšková.

Šestadvacetiletá Karolína Plíšková nastoupila do utkání skvěle a rychle vedla 2:0, jenže žádná spanilá jízda za vítězstvím se nekonala. Dijasová, která prohrála oba vzájemné duely, totiž dokázala oplatit stejnou mincí a srovnala na 2:2. V následující hře ale bývalá světová jednička opět prolomila servis soupeřky a tentokrát si již vedení pohlídala. Po osmatřiceti minutách pak Češka získala první sadu poměrem 6:4.

Na začátku druhého setu Dijasová udržela podání a poprvé v utkání vedla. Turnajová osmička, která na US Open hrála poprvé pod trenérským vedením Conchity Martinezové, ale ve třetí a páté hře prolomila servis soupeřky. Protože však také dvakrát ztratila podání, dospěla i tato sada do dramatické koncovky, kdy Plíšková úspěšně odvrátila několik setbolů. Následně šla do vedení 6:5, ale protože opět ztratila servis, musela rozhodnout o osudu setu zkrácená hra. Tam vedla Češka 4:0 i 5:1, za stavu 6:4 se pak propracovala ke dvěma mečbolům a hned ten první využila.

"Moc jsem chtěla vyhrát druhý set a nehrát třetí. Mám ráda zdejší podmínky, kurty jsou rychlé, což mojí hře sedí. Proto si tady věřím," řekla na kurtu loňská čtvrtfinalistka Plíšková a ke změnám ve svém týmu dodala: "Jsem ráda, že mám kolem sebe dvě legendy. Potřebuju trochu španělského drilu, což Conchita přináší."

Muchová zažila debut snů

Dvaadvacetiletá Karolína Muchová si při svém debutu na US Open připsala jasné vítězství, kdy Ukrajinku Jastremskou spláchla ve dvou setech. V první sadě vedla 5:2, soupeřka sice snížila na rozdíl jediné hry, ale pak 202. hráčka světového žebříčku nepovolila Ukrajince při svém servisu ani fiftýn a šlo se do druhého dějství.

Tam už si česká hráčka držela servis a jelikož soupeřce podání dvakrát prolomila, mohla po hodině a patnácti minutách slavit historický postup do druhého kola. Tam se utká se Španělkou Muguruzaovou.

Strýcová a další postup

Třiadvacátá nasazená Barbora Strýcová si ve dvou setech poradila s domácí kvalifikantkou Danielle Laovou. Vyhrála 6:3 a 6:4 zahraje na grandslamovém US Open popáté druhé kolo. Úspěšně vstoupila do posledního grandslamového turnaje roku i Lucie Šafářová, když v New Yorku také neztratila ani set. Nad Chorvatkou Petrou Martičovou vyhrála 6:4, 6:4.

Ve hře je i další česká debutantka na US Open Marie Bouzková.