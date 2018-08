Skvělé! Karolína Plíšková po dramatu slaví, postupuje i debutantka Muchová

Nasazená osmička Karolína Plíšková má za sebou úspěšný vstup do grandslamového US Open. Finalistka turnaje z roku 2016, jež obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast, v prvním kole na kurtu Grandstand vyhrála po boji nad Zarinou Dijasovou z Kazachstánu 6:4 a 7:6. Do druhého kola prošla i debutantka Karolína Muchová, která si po setech 6:4 a 6:2 poradila s Ukrajinkou Jastremskou.