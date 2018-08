Fyzioterapeutka si s Kvitovou rozumí, říká o ní, že není nafrněná

Pečovat o tělo Kvitové je z pohledu fyzioterapeutky prací snů. "Na druhou stranu jsem trochu víc pod tlakem. A někdy víc zvažuju některé kroky, protože mám na starosti hvězdu, veřejně známou osobu," uvedla Saifrová po tréninku Kvitové ve Flushing Meadows.

Saifrová zkoušela hrát fotbal, její tenisové krůčky zatím nejsou moc úspěšné, ale jméno Kvitová znala. Když se domluvila se slavnou tenistkou na spolupráci, měla i trochu obavy. "Bůh ví, jak se se mnou bude bavit. Budu si muset dávat bacha, co kde povím a udělám?" říkala si, ale zjistila, že realita je jiná. "Ona i trenéři jsou úplně normální. Žádné nafrněné hvězdy. Mám neskutečné štěstí. Sedli jsme si i lidsky."

V New Yorku čeká Kvitovou první kolo v úterý, před turnajem pátou hráčku světa trápilo rameno levé ruky. Podle sedmadvacetileté Saifrové ale nešlo o nic vážného. "Petra sama dobře problém vystihla jako únavu materiálu. Odehrála hodně zápasů. Standardně i preventivně se věnujeme obvyklým bebíčkům. Není to něco zvlášť intenzivního. Potřebuje si odpočinout a nabrat energii," řekla fyzioterapeutka z Jablonce, která jezdí i s triatlonovou reprezentací a má praxi v Praze.

S Kvitovou začala spolupracovat loni. Saifrová s ní jezdila na soustředění na Lanzarote a do Dubaje, letos už se domluvily i na turnajové výjezdy, hlavně na grandslamy. "Většinou to obnáší rovněž poslední turnaj před nimi, takže teď jsem byla i v New Havenu, aby její tělo a forma bylo co nejvíc poladěné," doplnila Saifrová.

Jako hadrová panenka

Snaží se být poctivá a precizní, proto jí všechno trvá déle. "Což v praxi u Péti není úplně možné. Přijde, poví mi, co ji bolí, a dá mi třeba hodinu. Snažím se toho zvládnout co nejvíc a péči neprotahovat," řekla. Aktivnější věci zapojuje do přípravy po dohodě s kondičním trenérem Davidem Vydrou. Večer na turnajích za ní chodí Kvitová na masáž. "Lehne si jako hadrová panenka a můžu si s ní dělat, co chci."

Postupem času se z nich staly kamarádky. V Česku spolu zajdou i na kafe a do kina. Má to i výhodu při práci, protože vedle těla zná také mimikry tenistky. "Řekne mi, že je rameno OK, ale z jejího výrazu vidím, že není stoprocentní. Pomáhá mi, že s ní trávím čas i mimo kurty," řekla.

První rok na grandslamech Saifrová zatím Kvitové štěstí nepřinesla. Hráčka vypadla v prvním kole Australian Open i Wimbledonu a ve třetím v Paříži. Před US Open proto byla i terčem vtipů. "Už jsem od kluků slyšela. Je tady Tereza, zase dáme kolo a jedeme domů. Už jsem to měla párkrát na talíři," smála se Saifrová, která při zápasech v hledišti ani nemukne. "Víc to držím v sobě, jsem tišší typ," prohlásila.