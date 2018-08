Plíšková po postupu do 2. kola US Open: S hrou jsem byla spokojená, jenom musím zlepšit servis

Turnajová osmička letošního ročníku v New Yorku si pomohla 33 vítěznými údery k výhře nad Kazaškou Zarinou Dijasovou 6:4 a 7:6. "Myslím, že to nebyl špatný start do grandslamu. Bylo to dobrý," hodnotila po utkání dlouhém hodinu a půl.

V každém setu šla vždy první do brejku, o který sice vzápětí přišla, ale v první sadě přidala další a ve druhé zvládla zkrácenou hru. "Ve druhém setu to mohlo být lepší, ale celkově jsem s hrou ve výměnách spokojená," pronesla Plíšková.

V koncovce druhé sady při svém podání odvrátila za stavu 4:5 čtyři setboly. "Hodně jsem bojovala. To je pozitivní. Nechtěla jsem hrát třetí set," řekla.

Do příštích zápasů ale musí zlepšit servis. "To je jediná negativní věc z utkání," řekla hráčka přezdívaná esová královna. Sice dala v utkání šest es, ale udělal i osm dvojchyb a čtyřikrát si servis neudržela. "Tolikrát bych ho ztratit neměla," přikývla.

Na US Open se vždy cítím dobře, říká Plíšková

US Open je nejoblíbenějším grandslamem Plíškové. "Ať už sem přijedu v jakékoli formě, vždycky se tady cítím dobře. Je tady jiná energie taky to je asi proto, jak se mi tady v minulosti hodně dařilo," uvedla loňská čtvrtfinalistka. "Mám tady odehraných hodně zápasů, podmínky mi vyhovují a cítím se tady sebevědoměji."

Nehraje tak ani roli, že na turnajích v Montrealu, Cincinnati a v New Havenu vyhrála jen dva zápasy z pěti. "Všechny prohry nebyly špatné a měla jsem dobré soupeřky. Bertensovou, Sabalenkovou a Makarovovou nemusím pořád porážet," řekla, že se proto necítila špatně. "Zůstávám pozitivní a nepanikařím kvůli tomu. Na grandslamu může být vše jinak, každý hraje jinak a všechno je možné," řekla.

Na US Open je letos navíc možná v příjemnější pozici. Loni neuhájila pozici světové jedničky. "Hrálo se mi docela blbě, i když jsem udělala čtvrtfinále. Byla jsem jako jednička nervózní a pod tlakem. Teď je zájem menší, což je fajn," řekla.

Neznamená to, že by si sama na sebe kladla menší nároky. Postup do druhého kola ji nemůže uspokojit. "Vím, že můžu spoustu holek porazit," řekla a přitakala, že základním cílem je postup do druhého týdne. "Stejně jako na dalších grandslamech. V poslední době se mi nedařilo vyhrát pár zápasů v řadě. Potřebuju se dostat na vlnu, aby se některé věci staly automatickými. Pak si začnu trošičku víc věřit."

Ukázat větší chuť do hry i útočnější pojetí s častějšími výpady k síti, což piluje pod vedením dvojice trenérek - Australanky Rennae Stubbsové a Španělky Conchity Martínezové, můžet ve 2. kole proti Rumunce Aně Bogdanové. "Děláme trochu jiné věci než dřív a trošku více volejů mezi ně patří," řekla Plíšková.