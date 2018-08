Potupená jednička: Žádné drama, ale je to nepříjemné

"Nehrála jsem nejlépe a jí to šlo výborně, zatlačila mě a já se z toho nedostala," řekla Halepová po prohraném boji. Už v klidu. Na kurtu před tím mlátila raketou o zem... "Nenašla jsem rytmus a prohrála, tak to je. Nemám moc co říct. Žádné drama, ale je to nepříjemné."

Před rokem ji poslala ze hry Ruska Maria Šarapovová. „Hůř už být nemůže," usoudila Halepová před turnajem, aniž by tušila, že ji přece jen potká prohra asi ještě o něco nepříjemnější, než byla ta loňská.

Do US Open šla šestadvacetiletá Rumunka jako vítězka z Montrealu, v Cincinnati prohrála až ve finále. A teď se dostala do situace, která je v historii tenisu ojedinělá.

Od roku 1968, odkdy se datuje open éra, je Halepová teprve pátou hráčkou, která coby světová jednička nepřešla na grandslamu úvodní kolo. Před ní nezvládly zahajovací zápas její krajanka Virginia Ruziciová na Australian Open 1979, Němka Steffi Grafová ve Wimbledonu 1994, dvakrát Švýcarka Martina Hingisová (Wimbledon 1999 a 2001) a loni Němka Angelique Kerberová na Roland Garros.

Jednička v New Yorku neuspěla ani loni. Tehdy jako nejvýše postavená hráčka dvouhry v žebříčku WTA nastupovala Karolína Plíšková a došla jen do čtvrtfinále.

Kanepiová mohla naplno dát průchod radosti, na US Open možná zadělala na další pro ni obdivuhodné tažení.

"New York jsem vždycky milovala, mám ráda zdejší atmosféru, kurty i klima," rozplývala se třiatřicetiletá Estonka, Loni došla z kvalifikace až do čtvrtfinále. Mezi osmičkou na US Open byla i v roce 2010.

Tohle své grandslamové maximum nikdy nepřekonala, nanejvýš vyrovnala, a to při French Open a Wimbledonu.

Do Halepové se pustila zostra a na zrekonstruovaném kurtu Louise Armstronga vedla za 22 minut 5:1. Ve druhém setu Rumunka srovnala z 0:3 na 4:4, vypadalo to na obrat, ale poslední dva gamy získala 44. hráčka světa Kanepiová. "Celý zápas jsem vydržela hrát agresivně," libovala si Estonka, která nasázela 26 vítězných úderů.