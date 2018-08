Plíšková už nechce české kouče. Jsou negativní, říká a vychvaluje nové trenérky

S dvojicí žen našla Karolína Plíšková větší chuť do tenisu a především tréninku. Před čtrnácti dny propustila kouče Tomáše Krupu a pro zbytek sezóny se jako loni domluvila na spolupráci s Australankou Rennae Stubbsovou. V New Yorku má na US Open k sobě také Španělku Conchitu Martínezovou, neboť Stubbsová má ještě televizní povinnosti.

Jako první z českých hráček si na grandslamovém US Open zajistila postup do druhého kola Karolína Plíšková.

Už na turnaji v Cincinnati krátce po změně mluvila Plíšková o tom, že je díky Stubbsové uvolněnější. "Nemusím se nutit do přípravy. Spousta věcí je lepších, což se projeví i na kurtu. Nechci lítat v nebi, ale cítím se mnohem šťastnější," řekla předloňská finalistka závěrečného grandslamu sezony po pondělní výhře v prvním kole.

"Střední část sezóny jsem se necítila moc dobře. Teď se víc těším na tréninky, nasazení je vyšší, což je základ," řekla Plíšková. Zdůraznila, že nechce na nikoho "vyloženě" svádět, proč předtím nešlo všechno podle jejích představ. "Sama na sebe vynakládám tlak, abych hrála dobře, abych měla výsledky. Některé věci si ale nesedly. Výsledky nebyly úplně vynikající. Proto jsem udělala změnu," uvedla.

Nechce být součástí kolečka

Na české scéně v posledních letech vystřídala všechny žádané trenéry - zprvu Jiřího Vaňka (s tím vystoupala do špičky), loni Davida Kotyzu (dovedl k Petru Kvitovou k dvěma wimbledonským triumfům a pod jeho vedením se Plíšková na osm týdnů stala světovou jedničkou) a naposledy Krupu (stál za úspěšnou érou Tomáše Berdycha). "Rozhodla jsem se, že už nebudu mít českého trenéra. Není tam nikdo, u koho bych to chtěla zkusit. Třeba se někdo nový časem objeví, ale už nechci být součástí kolečka trenérů, které si mezi sebou točíme," konstatovala Plíšková.

Na mysli měla rošády koučů s ostatními českými hráčkami. Vaněk je nyní s Kvitovou, Krupa přišel k Plíškové od Barbory Strýcové, kterou teď vede Kotyza.

Plíšková podotkla, že jsou Češi negativní a na sebe příliš nároční. "Jsem taková taky, to není nic špatného, ale ne vždycky to je to, co potřebuju. Občas pomůže víc srandy a lehkosti. Pozitivní nálada mi někdy chyběla, potřebovala jsem ji vrátit zpět," řekla, co našla u Stubbsové s Martínezovou. "Obě jsou pohodářky, nepanikaří. Máme i docela srandu, i když je jazyk trošku cizí. Funguje to super," pochvaluje si.

A teď španělské drily

S Martínezovou trénovala před US Open čtyři dny. Ocenila, jak vítězka Wimbledonu intenzivně pracuje. "Maká nejen na své půlce, ale nenechá mě vypustit jedinou minutu, což právě teď potřebuju. Její španělské drily, kterými si tam prošel každý, mi můžou hodně pomoct. Chce jako každý zlepšit moji práci nohou," řekla Plíšková.

V New Yorku hraje první grandslam jako vdaná paní. Svatbu s Michalem Hrdličkou měli po Wimbledonu. "Byla hezká. I když mi mohla vzít trochu energie, ale povedla se, byl to speciální zážitek," řekla. Doufá, že to bude její první a poslední manželství. "Nechci se vdávat víckrát než jedenkrát v životě. I když...Radši nebudu nic říkat. Tomuhle vztahu věřím na milión procent, proto jsme se tak rozhodli."