Veselý do US Open nezasáhne. Vyřadilo ho zranění ještě před prvním zápasem

Veselý se měl dnes v prvním kole střetnout s Francouzem Corentinem Moutetem. "Mrzí to hodně. Lepší je ale někdy udělat krok zpět, abych mohl pokračovat dopředu. Riskovat by nemělo cenu," řekl Veselý. Místo něj se do hlavní soutěže dostal poražený z kvalifikace Francouz Nicolas Mahut.

V polovině září čeká český tým baráž Davisova poháru s Maďarskem a 87. hráč světa doufá, že utkání stihne. "Čtrnáct dní tomu chci věnovat plnou péči a doufám, že na Davis Cup už budu stoprocentně připraven," řekl Veselý.

Tříslo si poranil na antukovém turnaji v Umagu v červenci ve druhém kole s Italem Marcem Cecchinatem. "Pak jsem to nějak ne úplně správně léčil a v Německu se to zranění obnovilo," zmínil challenger v Pullachu, kde skrečoval čtvrtfinále. "Ukázalo se, že mám natržený sval. Nestihl jsem to úplně doléčit," přiznal.

Zkusil set s Verdascem

Od té doby se snažil dát tříslo do pořádku. Do New Yorku přiletěl ve čtvrtek, poprvé trénoval v pátek a v neděli zkusil set se Španělem Fernandem Verdascem. "Padesát minut to bylo dobré, pak mě to zase zabolelo," odhalil Veselý.

Stále doufal, že se za pomoci fyzioterapeutů připraví a zápas dokáže slušně odehrát. Nakonec se ale rozhodl odstoupit. "Nechci, aby se to vrátilo. Musel bych odpískat celou sezónu," uvedl. Za včasné odhlášení dostane podle nových pravidel padesát procent odměny za prohru v prvním kole, tedy 27 tisíc dolarů (593 tisíc korun).

Loni dohrál na US Open v 1. kole. Letos má bilanci 14 výher a stejný počet porážek. V červnu si na trávě v Antalyi zahrál semifinále a ve Wimbledonu prohrál v osmifinále s Rafaelem Nadalem. "Rád bych na Wimbledon navázal," přeje si.

V první stovce žebříčku jsou jen Veselý a Tomáš Berdych, který ale kvůli problémům se zády nehraje. Jiní čeští hráči se z kvalifikace do hlavní soutěže nedostali. US Open je bez českých tenistů stejně jako naposledy v roce 1970.