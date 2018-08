Sestry Williamsovy jdou proti sobě. Nadal nezaváhal, obhájkyně titulu byla krůček od vyřazení

Před dvaceti lety došlo na první souboj sester Williamsových a na letošním US Open se Venus a Serena střetnou už potřicáté. K ostře sledovanému souboji amerických hvězd dojde v New Yorku ve 3. kole.

Bez problémů postoupil také první hráč světa Rafael Nadal, který si poradil 6:3, 6:4 a 6:2 s Kanaďanem Vaskem Pospisilem. "Ve druhém setu jsem se ve dvou gamech trápil na servisu. Poprvé jsem to zvládnul, pak ne. Ale naštěstí jsem si hned brejk vzal zpátky," řekl Nadal.

Ve druhém kole naopak skončíl vítěz turnaje z roku 2012 Andy Murray. Britský tenista podlehl 7:5, 2:6, 6:4, 6:4 Španělu Fernandu Verdascovi a po zápase si stěžoval, že soupeř porušil pravidla a radil se s trenérem. Mělo se tak stát během přestávky po třetím setu, kdy bylo kvůli velkému vedru hráčům umožněno jít se osvěžit a odpočinout.

"Šel jsem si dát sprchu a on byl v ledové koupeli. A když jsem se vracel, tak se bavil s jedním ze španělských deblistů. Šel jsem to hned nahlásit. Rozhodně jsem nečekal, že budu na grandslamu při zápase upozorňovat rozhodčí, aby dělali svou práci," řekl Murray. "S trenérem jsem nemluvil, ani s nikým dalším z mého týmu. To pravidlo znám a nikdy jsem ho neporušil," reagoval Veradsco.

Osmatřicetiletá Venus Williamsová porazila ve druhém kole ve Flushing Meadows Italku Camilu Giorgiovou 6:4 a 7:5. O rok mladší a úspěšnější Serena si i za pomoci třinácti es poradila hladce s Němkou Carinou Witthöftovou dvakrát 6:2.

"Bude to zase bitva. Přichází brzy, ale tak to je. Raději bychom se utkaly později, ale není to konec světa," řekla Serena směrem k souboji s Venus ve třetím kole. Dřív se na grandslamu potkaly pouze jednou, a to právě při jejich prvním souboji, ke kterému došlo na Australian Open v roce 1998 a ve druhém kole vyhrála Venus.

I Venus konstatovala, že k utkání dojde brzy a obě se budou muset zlepšit. Jinak o rodinném souboji moc mluvit nechtěla. "Jinou otázku nemáte?" odbyla Venus novináře na tiskové konferenci a nechtěla ani komentovat předešlé vzájemné zápasy. "Z minulosti se snažím poučit a vždycky hledím do budoucna," řekla Venus.

Možná se Venus neměla chuť se Serenou porovnávat, jelikož za ní zaostává. Ve vzájemných zápasech vede Serena celkově 17:12 a na grandslamech 15:10. Serena už vyhrála čtyřiadvacet grandslamových titulů a Venus "pouhých" sedm.

Poslední vzájemný zápas ale zvládla lépe Venus. Vyhrála letos na turnaji v Indian Wells, ale faktem je, že Serena teprve začínala hrát po mateřské pauze. "Vzájemné zápasy nám pomáhají se zlepšit, tak tomu bylo vždy," řekla Serena.

Venus Williamsová vyhrála US Open v letech 2000 a 2001. Serena poprvé zvedla první ze svých šesti trofejí v roce 2002 a poslední před čtyřmi lety.

Americké publikum bude mít v pátek problém. Bude se muset rozhodnout, které ze sester fandit. "Normálně bych řekla, ať povzbuzují mě, ale v tomhle případě to je jedno. Ať budou fandit mně, nebo Venus, bude to fungovat," řekla Serena.

Stephensová se nadřela

Obhájkyně loňského titulu Sloane Stephensová se nečekaně nadřela na postup do 3. kola. Americká tenistka až téměř po třech hodinách zdolala 4:6, 7:5, 6:2 ukrajinskou kvalifikantku Anhelinu Kalininovou.

Světová trojka Stephensová převzala otěže zápasu plně až ve třetím setu. V něm už její soupeřce, jež je v žebříčku o 131 míst níž, začaly při grandslamové premiéře docházet síly. Ve třetím kole čeká Stephensovou náročná zkouška v podobě Viktorie Azarenkové z Běloruska. Bývalá světová jednička naopak druhým kolem prolétla po vítězství 6:1, 6:2 nad Australankou Dariou Gavrilovovou.

Švýcar Stan Wawrinka protáhl svou vítěznou sérii na US Open už na devět zápasů. Šampion z roku 2016, jež loni nemohl obhajovat titul kvůli zranění kolena, dnes porazil 7:6, 4:6, 6:3 a 7:5 francouzského kvalifikanta Uga Humberta. Jeho příštím soupeřem bude kanadský tenista Milos Raonic po hladké výhře 6:3, 6:4, 6:4 nad jiným Francouzem Gillesem Simonem.