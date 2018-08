Rozzuřený Murray žaloval, z US Open stejně vypadl

Naštvaný, zklamaný a taky pořádně frustrovaný opouštěl letošní tenisové US Open Brit Andy Murray. Vítěz z roku 2012 dělal pro úspěch, co mohl, dokonce upozornil rozhodčí na to, že soupeř porušil pravidla, ani to nepomohlo. Postup slavil po výhře 3:1 na sety Španěl Fernando Verdasco.

Britský tenista, kterého trápila dlouho zranění, jen marně hledá dřívější formu. Ať dělá, co dělá. Ve druhém kole US Open se dokonce uchýlil k tomu, že rozhodčímu po třetím setu sám nahlásil, že jeho soupeř diskutuje s trenérem, což turnajová pravidla nepovolují. Pauzu v utkání mají tenisté kvůli velkému vedru panujícímu v New Yorku, hráči se mohou osvěžit.

„Šel jsem si dát sprchu a on byl v ledové koupeli. A když jsem se vracel, tak se bavil s jedním ze španělských deblistů. Šel jsem to hned nahlásit supervisorovi, protože rozhodčí nic proti tomu neudělali,“ naříkal notně rozčilený Brit.

Nevěděli, co dělá

„Musel jsem jim to říct, protože nevěděli, co dělá,“ poznamenal a neskrýval překvapení, že soupeř sáhl k podobnému taktickému kroku, stejně jako z nečinnosti rozhodčích. „Rozhodně jsem nečekal, že budu na grandslamu při zápase upozorňovat rozhodčí, aby dělali svou práci,“ kroutila hlavou vyřazená hvězda.

„Při utkání se každý snaží vydat ze sebe to nejlepší, US Open je jeden z největších světových turnajů. Ale pokud může jeden z hráčů mluvit s trenérem a druhý ne, tak to prostě není fér,“ hlásil Brit.

Vítězný Verdasco viděl kritiku soupeře jako neopodstatněnou. „S trenérem jsem nemluvil, ani s nikým dalším z mého týmu. To pravidlo znám a nikdy jsem ho neporušil,“ dušoval se Španěl.