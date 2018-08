Kvitová zvládla těžký boj. Dál jde i Vondroušová, dosáhla na grandslamové maximum

Petra Kvitová potřebovala hodinu a tři čtvrtě, aby na US Open zdolala vzdorující Číňanku Wang Ja-fan. Pátá nasazená tenistka vyhrála 7:5, 6:3 a posedmé za sebou prošla do třetího kola newyorského grandslamu. Postoupila i Markéta Vondroušová, když vyřadila Kanaďanku Eugenii Bouchardovou 6:4, 6:3. Poprvé v kariéře postoupila na grandslamu do třetího kola.