Odkud vlastně jsi? Česká hrdinka Muchová září na US Open, pro pořadatele je však z Ukrajiny

Neznámá hráčka odněkud z Evropy. S takovou nálepkou vstupovala do kvalifikace US Open česká tenistka Karolína Muchová. Není divu. Dvaadvacetiletá hráčka až do svého senzačního vítězství nad Garbiňe Muguruzaovou odehrála na okruhu WTA jen dvě utkání, na žebříčku jí patřila 202. příčka. Ani teď však pořadatelé newyorského klání zjevně nemají jasno, odkud vlastně je. Na tréninkových rozpisech se totiž za jménem Muchové v kolonce národnosti objevuje ukrajinská zkratka.

Jméno Karolíny Muchové znali před začátkem čtvrtého grandslamového turnaje roku jen opravdoví tenisoví nadšenci. Maximem české tenistky totiž byla 179. příčka, na svém kontě neměla jedinou výhru z okruhu WTA. Nejlepšího výsledku na grandslamech dosáhla v kvalifikaci letošního Wimbledonu, kde došla do druhého kola.

V New Yorku však dcera bývalého ligového fotbalisty Josefa Muchy zažívá nejkrásnější období tenisové kariéry. V úmorných vedrech, která ve Flushing Meadows panují, již vyhrála pět zápasů v řadě!

Česká tenistka Karolína Muchová přijímá gratulaci od Garbiňe Muguruzaové

Na umění české tenistky postupně v kvalifikaci nestačily Ruska Datčenková, Italka Paoliniová, Kanaďanka Abandaová, v prvním kole hlavní soutěže pak Ukrajinka Jastremská a především bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová vítězka Garbiňe Muguruzaová, kterou česká tenistka zdolala po setech 3:6, 6:4 a 6:4.

„Zatím nevnímám, co se mi povedlo. Ani si to ještě neuvědomuju, ale jsem strašně ráda. Porazit takovou hráčku, to je super, sen," jásala po životním triumfu.

Vše navíc umocnil fakt, že fanoušci drželi v souboji s velkou favoritkou palce právě české tenistce. "Řvali. Byl to úplný blázinec. Prostě New York. Hodně mě to nabíjelo, to jsem ještě nezažila," říkala dojatá Muchová.

Karolína Muchová si na US Open vychutnává životní triumf.

Zatímco diváci si jméno a snad i národnost do té doby neznámé tenistky zapamatovali, organizátoři jsou na tom o poznání hůře. V rozpisu čtvrtečních tréninků má totiž Muchová za svým jménem zkratku země soupeřky, kterou přemohla v prvním kole - tedy Ukrajinky Jastremské.

Připomenout organizátorům, odkud pochází, se Muchová pokusí v dalším zápase, kdy vyzve světovou sedmnáctku Australanku Ashleigh Bartyovou, která ve druhém kole vyřadila Lucii Šafářovou.

Bez ohledu na výsledek má Karolína Muchová jistotu posunu na své dosavadní žebříčkové maximum, které by mělo být někde kolem 116. příčky. A i finanční odměna bude pro Češku více než štědrá. Za postup do třetího kola má jistých 156 tisíc dolarů (asi 3,4 milióny korun). Do této doby přitom na turnajích vydělala 103 tisíc dolarů.

"Určitě je to pro mě hodně důležité. Dost mi to pomůže. Tenis je drahý sport," říkala po životním úspěchu česká naděje.