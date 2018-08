České tenistky na US Open vládnou! Ve třetím kole slavného turnaje nemá žádná země více hráček

Fantastický turnaj zatím zažívá český ženský tenis na US Open. Do třetího kola se totiž probilo hned šest hráček s zkratkou "cze" v kolonce národností. V tomto ohledu na tom není žádná jiná země lépe. Před Kvitovou a spol. tak musela ustoupit i taková velmoc, jakou jsou Spojené státy, které mají mezi dvaatřiceti tenistkami "jen" pět zástupkyň.

Petra Kvitová při souboji s Číňankou Wang Ja-fan ve druhém kole US Open.

Parádní pocity může mít český fanoušek při pohledu do pavouka letošního US Open. Mezi nejlepšími dvaatřiceti hráčkami má téměř každá pátá za sebou českou vlaječku. O osmifinále posledního grandslamového turnaje roku tak budou hrát Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová a největší dosavadní překvapení turnaje Karolína Muchová.

Svou hráčku má ve třetím kole US Open osmnáct zemí, až za Českem jsou však s pěti účastnicemi Spojené státy, na pomyslném třetím místě je s třemi tenistkami Bělorusko.

A jak reálné jsou šance českých tenistek na další postup? Jako první bude o osmifinále bojovat Barbora Strýcová, která vyzve nebezpečnou Belgičanku Elise Mertensovou.

O deset let mladší soupeřka je v žebříčku o osm míst lépe postavená než Strýcová, které patří 23. příčka. Plzeňská rodačka se však zatím ve Flashing Meadows potkává s velmi dobrou formou, což na vlastní kůži zkusila ve druhém kole Španělka Arruaberrnaová, která na Češku uhrála jediný game. Zajímavý duel tak postrádá vyloženou favoritku, obě hráčky se na okruhu ještě nepotkaly.

Barbora Strýcová nedala své soupeřce žádnou šanci.

Jako druhá zasáhne do bojů největší senzace letošního US Open Karolína Muchová, která ve druhém kole vyřadila dvojnásobnou grandslamovou šampiónku Garbiňe Muguruzaovou.

Soupeřkou olomoucké rodačky bude světová sedmnáctka Ashleigh Bartyová a česká tenistka může jít do zápasu s naprosto klidnou hlavou. Po pětizápasové vítězné šňůře už teď má jistotu výrazného posunu žebříčkem (cca okolo 116. místa). Vše další bude jen velkým bonusem.

Karolína Muchová zatím předvádí na US Open skvělé výkony.

V úplně jiné pozici půjde do zápasu třetího kola Karolína Plíšková, která v sobotních ranních hodinách vyzve Američanku Sofii Keninovou. A favoritkou bude osmá tenistka světa. S mladičkou, teprve devatenáctiletou tenistkou se zatím utkala jen jednou v roce 2016 a bylo to právě na US Open v prvním kole. Tehdy nezaváhala, potvrdí lounská rodačka své kvality i letos?

Zápasy českých tenistek ve 3. kole US Open Pátek Strýcová (na žebříčku: 23.) - Mertensová (Bel., na žebříčku: 15.) Muchová (na žebříčku: 202.) - Bartyová (Aus., na žebříčku: 17.) Sobota Ka. Plíšková (na žebříčku: 8.) - Keninová (USA, na žebříčku: 65.) Vondroušová (na žebříčku: 103.) - Bertensová (Niz., na žebříčku: 13.) Kvitová (na žebříčku: 5.) - Sabalenková (Běl., na žebříčku: 20.) Siniaková (na žebříčku: 54.) - Tsurenkovová (Ukr., na žebříčku 36.)

Životní grandslam pro Vondroušovou

Životní grandslam zažívá i Markéta Vondroušová. „Naučila jsem se nepanikařit, když se párkrát prohraje zápas. Byla jsem vyřízená z toho, když jsem prohrála čtyři zápasy, ale to přece není konec světa. Když se pořád trénuje, výsledky přijdou,“ říkala po vítězství nad Eugenií Bouchardovou devatenáctiletá tenistka.

Rodačka z Prahy si postupem do třetího kola vytvořila své grandslamové maximum, které se pokusí ještě vylepšit. Soupeřku však bude mít více než zdatnou. V cestě do osmifinále jí totiž stojí v životní formě hrající Nizozemka Kiki Bertensová.

Světová třináctka letos ovládla už dva turnaje, naposledy kralovala v Cincinnati a jejím cílem je jednoznačně útok na nejlepší světovou desítku. Do zápasu s českou tenistkou půjde v roli favoritky, nic jistého však proti v pohodě hrající Vondroušové mít nebude.

Markéta Vondroušová při utkání druhého kola US Open s Eugenií Bouchardovou.

Na první pohled nepříliš známá, ale čím dál tím lépe hrající soupeřka čeká největší českou hvězdu Petru Kvitovou. Fulnecká rodačka bude muset k postupu do čtvrtého kola zdolat světovou dvacítku Arynu Sabalenkovou.

A dvojnásobná wimbledonská šampiónka ví, že ji čeká hodně těžký protivník. „Je to Běloruska, holka z východu, která nechá na kurtu všechno. Je velká bojovnice. Má svůj svět a motor, který ji žene. Hraje riskantně.“

Kvitová se se Sabalenkovou utkala jednou, letos v Miami ji po velké bitvě porazila 7:5, 3:6, 6:3.

Petra Kvitová při souboji s Číňankou Wang Ja-fan.

Dvě těžké bitvy už na US Open zvládla Kateřina Siniaková. Hattrick se pokusí završit v zápase proti ukrajinské tenistce Lesii Curenkovové, která ve druhém kole vyřadila světovou dvojku Caroline Wozniackou. „Bude to těžký zápas. S Curenkovou jsem ještě nehrála a musela hrát dobře, protože porazit Wozniackou není jednoduché,“ ví rodačka z Hradce Králové.

