Kanadská kráska těžko kousala vyřazení od Češky: Hrála jsem hov**

Sice je až 137. hráčkou světa a do hlavní soutěže US Open se musela prokousávat z kvalifikace, ale na nedostatek zájmu fanoušků si tenistka Eugenie Bouchardová rozhodně nemůže stěžovat. Na její zápas, v němž prohrála s Češkou Markétou Vondroušovou 4:6, 3:6, bylo na kurtu číslo 17. plno. Jenže Kanaďanka ho opouštěla hodně rozladěná.

„Ano, na kurtu jsem se vůbec necítila být sama sebou. Je to pro mě velké zklamání, když si vezmu, jak dobře jsem se cítila v posledních zápasech. Hrála jsem hov**," nebrala si servítky po vyřazení od 19leté Češky.

Hra levoruké svěřenkyně Jiřího Hřebce jí moc nedovolovala dostat se do rytmu.

„Jsou to jiné rotace, s kterými se moc často nesetkáte. Hodně míčků dostane dozadu a dostává mě pod tlak. Na druhou stranu najdu deset věcí, které jsem mohla dělat lépe. Je to spíš o mně samotné," pokračovala někdejší wimbledonská finalistka.

Sice během své kariéry mnohem častěji pózuje v plavkách na pláži než s tenisovými trofejemi, ale pravdou je, že v poslední době hodně pracuje na tom, aby se alespoň přiblížila dřívějším pozicím, kdy se vyhřívala v elitní desítce světa.

Kromě grandslamových kvalifikací zkouší nabýt zpět sebevědomí na turnajích nižší kategorie.

„Dělá to samé, co dříve Andre Agassi (při svém návratu do špičky). Hraje turnaje nejnižší kategorie, aby získala sebevědomí a odehrála co nejvíce zápasů. Myslím, že ji to zocelí. Vypadá, že je opět hladová po úspěchu. Nemyslím si, že se dostane tam, kde byla dřív (5. místo na žebříčku), ale klidně se může dostat do světové třicítky. Proč ne?" myslí si grandslamová legenda Chris Evertová.