Senzace se nekonala. Muchová na US Open končí, vypadla i Strýcová, Plíšková jde dál

Česká tenistka Barbora Strýcová končí na US Open ve třetím kole. S Belgičankou Elise Mertensovou prohrála po setech 3:6 a 6:7. Ve stejné fázi turnaje dohrála i česká hvězdička Karolína Muchová. Ta podlehla osmnácté nasazené Ashleigh Bartyové z Austrálie po setech 3:6, 4:6. Naopak osmá nasazená Karolína Plíšková postoupila do 4. kola po výhře 6:4 a 7:6 nad Američankou Sofií Keninovou. Slavit už mohou Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, když porazily v 2. kole čtyřhry Lucii Šafářovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou z USA 6:4, 6:3.

Karolína Muchová zatím předvádí na US Open skvělé výkony

Karolína Plíšková během klání s Keninovou na US Open.

Česká tenistka Barbora Strycová dohrála US Open ve třetím kole.

Česká tenistka Barbora Strycová v akci během utkání 3. kola US Open s Belgičankou Elise Mertensovou. Fanoušky pobavila i nakopnutým tenisákem.

Bojovnice Barbora Strycová v akci během US Open.

Tenistka Barbora Strycová neskrývá během utkání emoce. Výjimkou nebylo ani 3. kolo US Open.

Strýcová se ve Flushing Meadows potkala s velmi dobrou formou, což na vlastní kůži zakusila ve druhém kole Španělka Arruaberrnaová, jenže ve třetím kole vládla na kurtu Belgičanka. Rychle se ujala vedení 4:1. České tenistce nelze upřít snahu, ale klíčové fiftýny uhrávala její soupeřka.

Strýcová, která je 23. na světovém žebříčku, pak sice uhrála dvě hry za sebou, ale další dvě patřily Belgičance, která díky tomu ovládla první sadu poměrem 6:3.

I ve druhé sadě měla navrch Mertensová. Vedla 3:1 a 4:2, jenže Češka se nehodlala vzdát a na betonu třemi hrami v řadě otočila vývoj setu ve svůj prospěch. Ani to ale ke zvratu v duelu nestačilo. Za stavu 6:5 neproměnila Strýcová tři setboly a následně ve zkrácené hře ztratila nejen druhý set, ale i celý zápas. "To mě štve. Možná jsem úplně nevěřila, že můžu jít do třetího setu. To je střípek, který tam chyběl," mrzely zahozené šance v závěru druhé sady Strýcovou.

Při třetím setbolu už podlehla dojmu, že sadu získá. "Balon mi přišel pod sítí a nevěřila jsem, že přejde. Nezareagovala jsem, což je chyba, v tomhle momentu se musí hrát všechno," řekla turnajová třiadvacítka Strýcová.

Měla navrch také ve zkrácené hře, kdy vedla 3:1. Jenže po zahozeném voleji začala mít navrch soupeřka. "Pak jsem cítila, že se to sypalo. Ona byla v tie-breaku v podstatě trpělivější než já," našla klíčový faktor neúspěchu dvaatřicetiletá svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy.

Muchová odvrátila čtyři mečboly

Senzace turnaje, Krolína Muchová, nejspíš v úvodu duelu podlehla velkým očekáváním a dolehla na ni nervozitaí. Zbytečně kazila, nevycházely jí náběhy na síť, a tak rychle nabrala manko 0:3. Pak si sice udržela servis, ale Australanka měla dál na betonovém kurtu navrch.

Češka se nevzdávala, a když vyhrála dlouhou přetahovanou o svůj servis, na chvilku jí to nastartovalo. Favoritce navíc přestalo fungovat první podání a Muchová snížila na 3:4. Vzápětí však místo srovnání opět dovolila Australance získat brejk. Ta pak první sadu dopodávala, když proměnila hned první setbol.

Muchová v první sadě vyrobila o devět nevynucených chyb víc než soupeřka a ve stejném trendu bohužel pro českou hráčku začala i druhá sada. Nasazená osmnáctka rychle získala brejk, který při svém servisu potvrdila. Vzápětí náskok navýšila a vypadalo to na jednoznačnou záležitost.

Pak měla i Muchová jednu šanci, aby vzala podání soupeřce. Ta však dokázala hrozbu odvrátit a servis uhájila. Australance v důležitých chvílích vycházelo všechno, naopak česká hráčka často jen kroutila hlavou, jak míčky z její rakety končí mimo kurt či v síti.

Česká hvězdička se ale dál prala s nepřízní osudu a po obrovské bitvě získala první hru ve druhém setu. Díky tomu odvrátila hrozbu kanára a následně zápas zdramatizovala. Za stavu 2:5 z pohledu Muchové, odvrátila česká tenistka dva mečboly a navíc prolomila servis sokyně. Když pak snížila na 4:5, fanoušci se dostávali do varu, zdálo se jim, že duel ještě zdaleka nekončí. Jenže druhou možnost dopodávat zápas už Bartyová nepromarnila, byť využila celkově až pátý mečbol.

Plíšková jde dál

Turnajová osmička Karolína Plíšková se v neděli utká právě s Bartyovou, kterou jednou porazila a dvakrát s ní prohrála, naposledy v Číně.

V duelu s devatenáctiletou Keninovou, 65. hráčkou žebříčku WTA, Plíšková v prvním i druhém setu ztratila podání na 1:2, ale pokaždé získala brejk zpět na 4:4. V první sadě pak vyhrála i další dvě hry, ve druhé rozhodla v tie-breaku, který získala poměrem 7:2.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Už jsem tady nechtěla být déle, dala jsem do tie-breaku všechno. Keninová hrála hodně agresivně, zatímco já bych mohla více, což musím zlepšit do dalšího zápasu," řekla Plíšková na kurtu.

Siniaková s Krejčíkovou dál vítězí

Dvaadvacetileté Siniaková s Krejčíkovou si připsaly na konto už čtrnáctý vítězný zápas na grandslamu v řadě. Před cestou do Flushing Meadows totiž ovládly čtyřhru na antukovém Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu. "Možná díky tomu hrajeme jistěji, ale je to i díky tomu, že prostě hrajeme. Snažíme se to míň řešit a každý balon bojujeme. Nevzdáváme se za žádného stavu," řekla Krejčíková.

Do utkání měly dobrý vstup. Šafářové vzaly podání a po dalším brejku vedly 5:2. Pak sice Siniaková přišla o servis, ale set s Krejčíkovou ovládly poměrem 6:4. Ve druhém setu už prohrávaly 1:3, ale vzápětí si ziskem pěti her v řadě zajistily postup.

"Bylo to těžký utkání. Publikum víc fandilo holkám, protože Bethanie je Američanka, ale my jsme předvedly velice dobrý výkon. Nedělaly jsme moc chyb a uhrály jsme všechny příležitosti, co jsme dostaly," řekla Krejčíková.

Pokud Krejčíková se Siniakovou ovládnou čtyřhru i na US Open, zkompletují hattrick, který už mají z roku 2013 z juniorské kategorie.

Tři grandslamové deblové triumfy v jedné sezóně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku v kalendářním roce jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

Předloňská finalistka turnaje Karolína Plíšková bude v utkání s domácí Sofií Keninovou favoritkou a jejich zápas program dne uzavře.