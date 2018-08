Strýcová na US Open končí, na řadě je senzace Muchová

Česká tenistka Barbora Strýcová končí na US Open ve třetím kole. S Belgičankou Elise Mertensovou prohrála po setech 3:6 a 6:7. Češka dřela, ale nepovedlo se jí využívat šancí, které jí soupeřka nabídla. Proto na grandslamovém turnaji končí. V pátek půjdou do boje i další dvě Češky.

Strýcová se ve Flushing Meadows potkala s velmi dobrou formou, což na vlastní kůži zakusila ve druhém kole Španělka Arruaberrnaová, jenže ve třetím kole vládla na kurtu Belgičanka. Rychle se ujala vedení 4:1. České tenistce nelze upřít snaha, ale klíčové fiftýny uhrávala její soupeřka.

Strýcová, která je 23. na světovém žebříčku, pak sice uhrála dvě hry za sebou, ale další dvě patřily Belgičance, která díky tomu ovládla první sadu poměrem 6:3.

I ve druhé sadě měla navrch Mertensová. Vedla 3:1 a 4:2, jenže Češka se nehodlala vzdát a na betonu třemi hrami v řadě otočila vývoj setu ve svůj prospěch. Ani to ale ke zvratu v duelu nestačilo. Za stavu 6:5 neproměnila Strýcová tři setboly a následně ve zkrácené hře ztratila nejen druhý set, ale i celý zápas. "To mě štve. Možná jsem úplně nevěřila, že můžu jít do třetího setu. To je střípek, který tam chyběl," mrzely zahozené šance v závěru druhé sady Strýcovou.

Při třetím setbolu už podlehla dojmu, že sadu získá. "Balon mi přišel pod sítí a nevěřila jsem, že přejde. Nezareagovala jsem, což je chyba, v tomhle momentu se musí hrát všechno," řekla turnajová třiadvacítka Strýcová.

Měla navrch také ve zkrácené hře, kdy vedla 3:1. Jenže po zahozeném voleji začala mít navrch soupeřka. "Pak jsem cítila, že se to sypalo. Ona byla v tie-breaku v podstatě trpělivější než já," našla klíčový faktor neúspěchu dvaatřicetiletá svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy.

Muchová chce další senzaci

Karolína Muchová způsobila na posledním grandslamu sezóny jednu z největších senzací, když ve druhém kole vyřadila bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou. Teď narazí na přemožitelku Lucie Šafářové - osmnáctou nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Předloňská finalistka turnaje Karolína Plíšková bude v utkání s domácí Sofií Keninovou favoritkou a jejich zápas program dne uzavře.