Měla bych být spokojená s tím, co jsem dokázala na ostatních turnajích, uvědomuje si vyřazená Kvitová

Tři kola a konec. Petra Kvitová opět v této sezóně končí na grandslamu dříve, než by odpovídalo jejím ambicím. "Je to těžký. Chvíli jsem smutná, chvíli naštvaná a chvíli v pohodě. Záleží na tom, jaká vlna zrovna přijde," přiznává pátá tenistka světa, které se jinak daří na ostatních turnajích.

Vyhrála letos nejvíc zápasů na okruhu WTA, ale na grandslamech formu neprodala. Ve Flushing Meadows dohrála po prohře s důrazně hrající Arynou Sabalenkovou z Běloruska 5:7 a 1:6.

"Ve finále nemůžu být naštvaná na všechno, co se tady stalo. První dvě kola byla dobrá. Uvnitř jsem cítila výborně," ohlédla se za letošním US Open.

Grandslamy jsou vrcholem tenisového snažení a dvojnásobná vítězka Wimbledonu se letos poprvé v kariéře ani na jednom z nich nedostala v sezóně alespoň do osmifinále. "Měla bych letos dát grandslamy každopádně na druhou kolej a být spokojená s tím, co jsem dokázala na ostatních turnajích," přemýšlela.

Na okruhu WTA získala pět titulů na třech různých površích, což naposledy dokázala před třemi lety Američanka Serena WIlliamsová. Má už odehraných 58 zápasů a z toho 46 vítězných. "To je úctyhodné. Po lednu bych asi neřekla, že bych tohle mohla odehrát, ale je to znát i na těle. Jsem trošku unavenější i psychicky," přiznala.

Z pohledu loňského návratu po těžkém zranění prstů levé ruky má sezónu nadmíru vydařenou. "Po tom všem tohle beru všemi deseti - i kdybych s pěti tituly prohrála na všech grandslamech v prvních kolech, nezhroutím se z toho."

Na Australian Open a ve Wimbledonu prohrála zahlcená nervozitou v prvních kolech. V Paříži hrála třetí kolo jako teď na US Open. "Tady jsem nejvíc spokojená, hlavně s hrou, kterou jsem předváděla. Měla jsem v zápasech sice momenty, kdy jsem odešla z agresivní hry, ale dovedla jsem se do toho vrátit. První dva těžké zápasy jsem zvládla lépe než na předchozích grandslamech," porovnávala.

Zatímco na běžných turnajích soupeřky válcuje, na grandslamech se strachuje o výsledek. "Těžké je to v tom, že přeci jen každý tu nechá úplně všechno. Na ostatních turnajích se někteří nevyšvihnou k takovým výkonům jako tady," hledala příčiny. Ona sama cítí, že nehraje tak uvolněně z obavy, aby nekončila hned v prvních kolech. "Protože vím, jak to (grandslamlové vítězství) chutná. Chci asi i o trochu víc než na ostatních turnajích," konstatovala.

Sezóna ještě nekončí a Kvitovou čekají nejspíš dva vrcholy. Měla by se po třech letech znovu vrátit na Turnaj mistryň. "Singapur ještě není stoprocentní, ale pravděpodobnost by mohla být velká, že se tam podívám. Těšila jsem se tam vždycky, a pokud se to povede, tak letos o to víc, protože to tam je naposledy," řekla.

A v listopadu si nechce nechat ujít finále Fed Cupu. Češky budou hrát v pražské O2 areně o titul proti Američankám, které možná posílí i Serena Williamsová. "Na Fed Cup se těším, doma je to velké. A bude to sakra těžké," uzvařela Kvitová.