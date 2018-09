Postup! Karolína Plíšková je na US Open potřetí za sebou ve čtvrtfinále. A už zná soupeřku

S třiadvacetinásobnou grandslamovou vítězkou hrála Plíšková naposledy předloni právě na US Open a v semifinále zvítězila. Na okruhu se střetly ještě ve Stanfordu před čtyřmi lety, kdy Plíšková prohrála.

V utkání s turnajovou osmnáctkou Bartyovou předvedla Plíšková nejlepší výkon v turnaji. Hrála pestře, vyrovnala se s nepříjemnými čopy soupeřky a především odvrátila všech osm brejkbolů, kterým čelila. Například v osmé hře prvního setu prohrávala už 0:40, ale pěti fiftýny v řadě hrozbu ztráty podání zažehnala.

Sama byla při brejkbolech stoprocentní a oba využila. Ten první hned v první hře utkání a druhý ve třetím gamu druhého setu. Po necelé hodině a půl využila při svém podání první mečbol, chybující Bartyová trefila returnem síť.

"Po mečbolu jsem cítila velkou úlevu," řekla s úsměvem Plíšková. "Vypadá to, že jsem vyhrála jednoduše, jenže každý game byl těžký. Čelila jsem mnoha brejkbolům, ale v důležitých momentech jsem zahrála dobře," pochvalovala si předloňská finalistka newyorského grandslamu.

Williamsová se letos vrátila na kurty po loňském porodu dcery Olympie a znovu patří mezi nejlepší, což dokázala postupem do finále Wimbledonu. "Nemyslím si, že se něco změnilo v její hře, to se asi nezmění už nikdy. Záleží, jak servíruje, od toho se to bude hodně odvíjet. Nicméně, já mám svoje zbraně. Tady to na ni umím, takže věřím, že šance zase bude," řekla Plíšková.

Šestatřicetiletá Američanka slova české hráčky v utkání s Kanepiovou potvrdila. Nastřílela 46 vítězných úderů a 18 es. Zápas s Estonkou rozjela ve velkém stylu, první set získala za pouhých 19 minut a soupeřce povolila jen šest míčů. Druhou sadu sice prohrála, ale ve třetí si postup k nadšení publika pohlídala.

Deblistky Krejčíková se Siniakovou jsou ve čtvrtfinále

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková pokračují v grandslamové jízdě. Letošní vítězky Roland Garros i Wimbledonu jsou na US Open nasazenými jedničkami a v New Yorku postoupily po výhře 6:3, 6:2 nad ukrajinsko-německým párem Ljudmila Kičenoková, Laura Siegemundová do čtvrtfinále.

"Hrajeme zápas po zápasu a uvidíme, co se nám tady povede," řekla Krejčíková. "Snažíme se hrát, co nejlépe to jde. Letošní sezona je skvělá, jsme z toho nadšené a doufám, že ještě není konec," doplnila v rozhovoru na kurtu Siniaková.

Proti Kičenokové a Siegemundové měly raketový start a rychle vedly 5:0. Pak sice o tři hry přišly, ale zápas dál kontrolovaly. I ve druhé sadě soupeřky přehrály a při podání Siniakové utkání ukončily. "Odehrály jsme skvělý zápas," řekla Siniaková.

Ve třech zápasech české hráčky neztratily ani set. V dalším utkání narazí buď na Sie Šu-wej z Tchaj-wanu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, nebo na sedmé nasazené Belgičanku Elise Mertensovou a Demi Schuursovou z Nizozemska.