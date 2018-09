Program US Open: Životní zápas pro Vondroušovou. O čtvrtfinále US Open se utká s Curenkovou

Tenistka Markéta Vondroušová dnes v New Yorku nastoupí k prvnímu grandslamovému osmifinále v životě. Ve 4. kole US Open se devatenáctiletá česká hráčka utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, které ve světovém žebříčku patří 36. místo. Vondroušová je na začátku druhé stovky, do osmifinále amerického grandslamu však prošla na úkor třinácté nasazené Kiki Bertensové z Nizozemska. Utkání můžete sledovat na Sport.cz v on-line reportáži.