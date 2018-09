Životní výzva pro Vondroušovou. Ukrajinka na US Open řádí, české tenistky však vůbec nemusí

Už to není žádná mladice. Osmifinálové soupeřce Markéty Vondroušové na US Open Lesii Curenkové byla v květnu devětadvacet let a číslice devětadvacet také shodou okolností označuje její žebříčkové maximum, na které se dostala prakticky přesně před rokem. V současné době patří ukrajinské tenistce 36. příčka, na probíhajícím Flushing Meadows však předvádí parádní výkony.

Už tři sezóny se rodačka z Vladimirece pohybuje v širší světové špičce. Nenápadná tenistka za svoji kariéru vyhrála čtyři turnaje, na kláních velké čtyřky však zatím žádnou velkou díru do světa neudělala. Jejím maximem je trojnásobná účast ve čtvrtém kole.

Stejně jako pro Vondroušovou i pro ni svým způsobem půjde o životní zápas. Vítězka večerního duelu totiž dosáhne svého nejlepšího grandslamového výsledku v kariéře. Dosavadním maximem Vondroušové na kláních velké čtyřky byla účast ve druhém kole.

Devětadvacetiletá Ukrajinka však na US Open předvádí zatím fantastické výkony. V prvním kole zametla s Belgičankou Van Uytvanckovou 6:3, 6:2, o jeden game více povolila ve druhém kole světové dvojce Caroline Wozniacké (6:4, 6:2) a naposledy si podala Kateřinu Siniakovou (6:4, 6:0).

Výsledky Markéty Vondroušové na US Open 1. kolo - Barhelová (Něm.) 6:1, 6:4 2. kolo - Bouchardová (Kan.) 6:4, 6:3 3. kolo - Bertensová (Niz.)7:6, 2:6, 7:6

A je to právě hradecká rodačka, s kterou má Curenkovová jako s jedinou z české špičky pozitivní bilanci. Jinak na české tenistky moc neumí. S Petrou Kvitovou prohrála oba dosavadní vzájemné duely, naposledy od ní schytala nářez letos v Madridu, kde prohrála jasně 1:6, 2:6.

S Karolínou Plíškovou pak prohrála tři z pěti vzájemných soubojů, poslední také v Madridu v sezóně 2017.

Markéta Vondroušová po triumfu nad Kiki Bertensovou.

Geoff Burke

A dobré vzpomínky nemá ani na českou trojku Barboru Strýcovou, s kterou má sice jen mírně negativní bilanci 1:2, naposledy však na plzeňskou rodačku uhrála jen pět her v letošním druhém kole Wimbledonu. Úplně stejnou statistiku má navíc i s Lucií Šafářovou.

Životní turnaj však zažívá i o deset let mladší Vondroušová. V kurtech v New Yorku ztratila jediný set a to v duelu třetího kola proti vysoce favorizované světové třináctce Kiki Bertensové. Mezi osmifinalistkami US Open je rodačka ze Sokolova největším překvapením, na žebříčku ji totiž před začátkem turnaje patřilo až 103. místo.

A do souboje s ukrajinskou tenistkou rozhodně nebude v roli předem poražené. Dobře to ví i její trenér Jiří Hřebec. "Určitě je to hratelná soupeřka. Markéta má kvalitu na to, že může hrát s každým. Má šanci. Curenková určitě není lepší než Bertensová, kterou Maky teď porazila. Rozhodovat může i forma v ten daný den, takže Maky může vyhrát, ale může se klidně stát, že dostane šišku. Věřím, že to bude ta první varianta a dostane se dál," řekl pro Sport.cz zkušený kouč.

Markéta Vondroušová ve třetím kole US Open.

Andres Kudacki

Mladá Češka půjde do životního duelu s mírným handicapem, který by ji však neměl výrazněji limitovat. "Už jsem úplně nechtěla dobíhat všechny míčky, když jsem viděla, že už by to nemělo moc cenu. Táhlo mě tříslo a nechtěla jsem jít do extrémů," popisovala zdravotní trable ze zápasu s Bertensovou Češka.

Markéta Vondroušová se se svojí dnešní soupeřkou na okruhu zatím nepotkala, pokud však do dalších bojů postoupí, doplní ve čtvrtfinále Karolínu Plíškovou, která bude hrát o postup mezi nejlepší čtyři se Serenou Williamsovou.

Utkání mezi Markétou Vondroušovou a Lesjou Curenkovou začíná zhruba ve 21:00, sledovat ho můžete v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.