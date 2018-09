GLOSA: Dvě tváře české šampiónky. Až Kvitová přestane brát grandslamy vážně, znovu bude vítězit

Zní to zvláště. A nelogicky. Přesto to s troškou nadsázky platí. Až Petra Kvitová začne brát grandslamové turnaje jako každé jiné podniky na okruhu, znovu bude vládnout. Faktem totiž je, že největší soupeřkou české šampiónky nejsou Serena a spol., ale především vlastní psychika. A to je protivník, na kterého osmadvacetiletá tenistka v letošní sezóně nestačí.

Zklamaná Petra Kvitová po vyřazení z US Open

Letos ovládla pět turnajů, z 29. místa se posunula na 5. příčku, z 58 zápasů vyhrála 46. V žebříčku zohledňujícím jen letošní výsledky je dokonce světovou trojkou. Z tohoto pohledu zažívá Petra Kvitová výbornou sezónu. Je tu však jedno velké ALE. A tím jsou grandslamy.

Zatímco na "běžné" podniky nastupuje Kvitová plná odhodlání a sebedůvěry, na turnajích velké čtyřky ji střídá s nervy bojující hráčka, která jen těžko hledá sebevědomí, kterým disponovala v přecházejících zápasech.

A bohužel se nejedná jen o tuto sezónu. Na posledních šestnácti grandslamech, kterých se česká tenistka zúčastnila, se prokousala jen dvakrát do čtvrtfinále a to je na dvojnásobnou wimbledonskou vítězku strašně málo.

A letošní výsledky? První kolo na Australian Open a Wimbledonu, třetí v Paříži a na US Open mluví samy za sebe.

Proč takový rozdíl? Oproti jiným tenistům typu Kyrgiose, který, když se mu zápas nedaří, tak ho prostě odchodí, Petra dře. Bojuje. Chce uspět za každou cenu. A to jí paradoxně stojí úspěchy. Prohrává totiž především se svojí psychikou a strachem ze selhání, který perfekcionistku z Fulneku sráží.

Zatímco na běžných turnajích dobře ví, že porážka nic hrozného neznamená, protože příští týden se jede od znova, na grandslamech je to jiné.

Petra Kvitová v utkání s Arynou Sabalenkovou.

Mark Lennihan

Prakticky před každým ze čtyř velkých podniků je považovaná za jednu z největších favoritek. Neustálé rozhovory a dotazy na to, jak si věří na zisk grandslamového titulu, na českou jedničku doléhají. A to i přes snahu jejího týmu, který se jí snaží od podobných věcí uchránit.

Stejné to bylo na letošním US Open, kde Kvitovou ve 3. kole zastavila v pohodě hrající Běloruska Sabalenková. "Těžké je to v tom, že přeci jen každý tu nechá úplně všechno. Na ostatních turnajích se někteří nevyšvihnou k takovým výkonům jako tady," hledala příčiny po porážce Kvitová.

A přesně vystihla podstatu problému. Na rozdíl od ostatních ona své skvělé výkony do těch nejdůležitějších zápasů přenést nedokáže. Její výsledky a brzké konce na grandslamech totiž nejsou zdaleka jen dílem výborně hrajících soupeřek, ale především samotné Petry, která nedokáže do klíčových mačů sezóny přenést to, čím drtí své soupeřky na jiných podnicích.

Petra Kvitová při souboji s Číňankou Wang Ja-fan ve druhém kole US Open.

Seth Wenig

Před Petrou Kvitovou je v každém případě potřeba smeknout. Zůsob, jakým se dokázala po útoku psychopata, vrátit na kurty, je impozantní a zaslouží si obrovské uznání. Lze s úspěchem předpokládat, že řada jiných by to nedokázala, což se v minulosti také několikrát prokázalo.

Pokud však ještě někdy bude chtít ochutnat pocit grandslamové šampiónky, bude muset v nové sezóně přepnout především ve své hlavě. Výkonnostně totiž na ty nejlepší jednoznačně má, vše je jen a jen o ní samotné.

"Ve finále nemůžu být naštvaná na všechno, co se tady stalo. První dvě kola byla dobrá," prohlásila česká bojovnice po vyřazení.

To je však na šampiónku typu Petry Kvitové hodně málo...