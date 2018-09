Plíšková se pod světly hledala, chce na Turnaj mistryň

Poprvé se letos Karolína Plíšková dostala do kotle centrkurtu na US Open a ve čtvrtfinále proti Sereně Williamsové se na dvorci Arthura Ashe "hledala". Netrefovala údery čistě a podlehla palbě americké hvězdy. Uznala kvalitu soupeřky i to, že se necítila dobře. Vliv na její výkon měla i smrt tchána Václava Hrdličky. "Těžký to samozřejmě je, nejvíc pro Michala (manžela). Jsem ráda, že tady se mnou zůstal. Bylo ve vzduchu, co vůbec dál udělat, ale bojovali jsme prostě pro... ," rozplakala se.

Plíšková nedělala velké chyby, ale míče z jejího forhendu ani bekhendu nelétaly na půlku Williamsové razantně, jak by si přála. "Možná to bylo tím, že jsem tam byla letos poprvé. Netrénovala jsem tam. Balon jsem netrefovala přesně, nemohla jsem se do toho dostat. Někdy se v nočních zápasech hledám. Nervózní jsem nebyla. Rytmus jsem našla až ve druhém setu, ale to už bylo pozdě," řekla česká tenistka.

Během turnaje se dá na hlavním kurtu trénovat pouze dopoledne, ale to Plíšková nechtěla, jelikož zápas se hrál až večer. "Před turnajem to asi šlo, ale nevím, jestli by mi pomohlo tam hrát po dvou týdnech. Takhle to bohužel vyšlo," řekla a dodala: "Cítila jsem se tam blbě a nevím, z jakého důvodu. Možná to bylo i s její hrou. Nemohla jsem najít rytmus, ona se do toho dostala a zahrála své šance super."

Hluk nebyl problém

Williamsová po utkání děkoval fanouškům, že jí pomohli k obratu v prvním setu, v němž soupeřka vedla 3:1 a měla tři brejkboly. Plíškové fanoušci nevadili. "To bylo to poslední, co by mi tam vadilo. Na to jsem byla celkem připravená. I když je pravda, že je tam strašný hluk, i když lidi netleskají. Ale to nebyl ten problém."

Nepohoda Plíškové vyplývala ze smutné události v rodině. V neděli umřel její tchán Václav Hrdlička. "Těžký to samozřejmě je, nejvíc pro Michala (manžela). Jsem ráda, že tady se mnou zůstal. Bylo ve vzduchu, co vůbec dál udělat, ale bojovali jsme prostě pro... ," rozplakala se a s omluvou odešla z tiskové konference.

Se svým tenisem v New Yorku může být spokojená. I díky nově složenému týmu má zase chuť do hry. "Vrátila jsem se na svůj level, co jsem hrávala. Není to světový, ale je důležitý vyhrávat zápasy, co jsem tady vyhrála. Zvedalo se to," uvedla.

S Australankou Rennae Stubbsovou by měla jet na asijské turnaje a ráda by pokračovala také ve spolupráci se Španělkou Conchitou Martínezovou, která v New Yorku zaskakovala, protože Stubbsová měla povinnosti v televizi.

Chce na Turnaj mistryň

"Cítím z týmu, co jsem si teďka sestavila, že by to mohlo do budoucna fungovat. Říkají mi dobré věci a mám prostor se zlepšit. Pár turnajů ještě zbývá a věřím, že se ještě něco povede," řekla Plíšková. Rada by u sebe obě legendy udržela. "Rozloučit se určitě nechci. Každá má své povinnosti, takže by to šlo třeba nějak na střídačku, ale teprve to budeme řešit. Na příští rok si teprve musíme sednout."

Před sebou má letos ještě další výzvy. Má šanci se potřetí v řadě kvalifikovat na Turnaj mistryň. Do Singapuru by koncem října ráda jela. "Je to velká motivace. Nechci se tím extra svazovat, ale šance je. Mám to ve svých rukou, musím něco uhrát a věřím, že se tam dostanu. A když ne, tak budu mít dřív prázdniny," řekla.

Volno ale ještě mít nebude. V kalendáři počítá s listopadovým finále Fed Cupu. Češky v Praze přivítají Američanky a je možné, že přijede i Serena Williamsová. "Myslím, že tahle paní nepřijede. Nevím, jak moc o to stojí," uvedla Plíšková. "Bude velký rozdíl, jestli přijede, nebo ne. Jejich tým to může hodně změnit."

Dítě? Minimálně čtyři roky ne

Williamsová se úspěšně vrátila na kurty po loňském narození dcery a podle Plíškové může nyní US Open posedmé v kariéře vyhrát. "Má šanci. Může porazit všechny hráčky, které v turnaji zůstávají," mínila česká tenistka.

Sama si nedokáže představit, že by měla dítě a vrátila se na tenisový okruh. "Rozhodně neplánuji mít dítě teď, ještě minimálně čtyři roky. Nechci říkat, že nikdy ne. V tuto chvíli si ale nedokážu představit, cestovat s dítětem po turnajích."