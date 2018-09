Úspěšné české deblistky vyhlížejí třešničku na dortu. Turnaj mistryň

Po šestnácti výhrách a dvou titulech skončila grandslamová jízda deblistek Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové. Po prohře v semifinále US Open byly trochu zklamané, ale přesto budou z New Yorku odjíždět spokojené a s vyhlídkou na vysněný říjnový Turnaj mistryň v Singapuru.

"Máme smíšené pocity," řekla za obě Krejčíková po prohře s australsko-americkým párem Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová 4:6 a 6:7. "Když si ale sesumírujeme celý rok, tak jsme splnily všechno, co jsme chtěly. Dostaly jsem se do Singapuru na Turnaj mistryň a grandslamy už jsou bonus," řekla Krejčíková.

Přemožitelky nenašly na antukovém Roland Garros, kralovaly i na trávě ve Wimbledonu, hrály finále v Miami a v Šen-čenu. "Na začátku sezony jsme o tom ani nepřemýšlely, jen jsme hrály jako tým. Sezóna je super," jásá Siniaková.

Jejich výkon postupem času rostl. Především na grandslamech, od prvního kola v Paříži zvládaly těžké okamžiky a lepšily se. "To nám pomohlo. Víme, že můžeme hrát za jakéhokoliv stavu. Na kurtu jsme jistější a suverénnější," řekla Siniaková.

"Nejdůležitější je hrát každý balón, povzbuzovat se, být spolu, komunikovat a být jedno tělo, jedna duše, což jsem předváděly. To jsme ukázaly, že umíme, v tom jsme lepší než ostatní páry," řekla Krejčíková.

Dostanou šanci ve finále Fed Cupu?

Po Roland Garros i Wimbledonu byly v jednom kole a úspěchy si ani nestihly vychutnat. "Na oslavu nebyl čas," řekla Siniaková. Nyní budou mít pár dnů volna a při zmínce o domově zvedly radostně ruce nad hlavu. "To je nejlepší dárek," řekla Siniaková. "Sezóna ale nekončí, čeká nás Singapur, kde chceme předvést ten nejlepší výkon. Úplně volno mít nemůžeme," upozornila Krejčíková.

Siniaková jede na turnaje ve Wu-chanu a v Pekingu a s Krejčíkovou se sejdou až na Turnaji mistryň. Jako problém to nevidí. "Potrénujeme přímo tam. Když se budeme povzbuzovat a makat jako dosud, máme šanci," "řekla Krejčíková.

Ani Turnaj mistryň ještě nemusí znamenat konec sezóny. Svými výkony zamotaly hlavu kapitánovi fedcupového týmu Petru Pálovi. Teoreticky by mohly doplnit Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou v sestavě pro finále Fed Cupu proti USA v Praze. "Já bych byla ráda, ale je tam plno hráček, které hrají dobře. Nechám to na kapitánovi. Když povolá nás jako tým, dám do toho všechno," řekla Krejčíková.

Zatímco Krejčíková ještě soutěž družstev nehrála, Siniaková už byla i jedničkou týmu. "Reprezentovat je super. Mám to moc ráda. Kapitán to ale s námi má těžké. My bychom skoro mohly mít dva týmy," řekla Siniaková."Kdyby bylo finále Česko proti Česku, to by bylo super," vtipkovala Krejčíková.