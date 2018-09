Strýcová neskrývala údiv z chování Williamsové: Kvůli tomu, že je to Serena, má sudí přivřít oko?

Jaký jste si na celý incident udělala názor?

Nesledovala jsem finále v přímém přenosu, ale pár věcí jsem si přečetla a části zápasu jsem si pouštěla. Můj názor je úplně jednoznačný: rozhodčí postupoval podle pravidel a jednal úplně správně. Nemyslím si, že Sereně nějak ukřivdil. Bylo to v pořádku.

Williamsová dostala tři napomenutí, první za nepovolený koučink, který je na grandslamech zakázán. Je to podle vás korektní pravidlo?

Pro mě je divné, že na turnajích WTA mámě povolený koučink jednou za set a pak následuje grandslam, kde to povoleno není. Buď by se to mělo nechat na všech turnajích, nebo to pravidlo zrušit. Tenis je o tom, že hráč je na kurtu sám a musí si to nějak zařídit. Když má trable, tak se s tím musí umět poprat. Vždyť je to individuální sport. Když už ale koučink povolený je, tak ať je to stejné na všech turnajích.

Serena se pustila do křížku s Carlosem Ramosem, který je obecně uznáván jako jeden z nejlepších rozhodčích na okruhu. Souhlasíte s touto charakteristikou?

Mám s ním vždycky dobrou zkušenost, je to určitě jeden z nejlepších rozhodčích. V tenhle moment stojím jasně za ním, udělal to, jak má. Možná proto, že to je Serena, měl přivřít oko? To jako proč? Má se hrát fér.

Williamsová po utkání řekla, že vlastně bojovala za práva žen, aby měly stejné podmínky v tenise jako muži.

Jak bojovala za práva žen? To je ta největší blbost. Rozhodčí neberou ohledy, jestli je to muž nebo žena. Já osobně jsem člověk, který dostává napomenutí hodně často, takže můžu čerpat ze svých zkušeností. Řekla jsem jedno sprosté slovo a na US Open jsem dostala hned pokutu.

Muži prý na sudí křičí stejné nebo horší věci a je to přehlíženo.

To si nemyslím...Serena se může srovnávat třeba s Nadalem a toho jsem nikdy neviděla, takhle řvát na rozhodčí.

Překvapilo vás, že se WTA zastala Američanky? Její šéf Steve Simon uvedl, že Ramos ukázal jinou úroveň tolerance než u mužů...

To mě hrozně překvapilo. Nechápu proč. Až bude hrát Serena další zápas, tak budou jiná pravidla? Proč by se mělo všechno měnit, když se rozhodčí choval podle regulí? Přijde mi zvláštní, že to Serena neunesla, když ji porážela takhle mladá holka. Serena je neuvěřitelná hráčka a šampiónka, ale neunést takovým stylem prohru a zkazit to té mladé holce je hrozně smutné.

A k tomu se přidali diváci bučící na vítězku Ósakaovou...

To bylo strašné. Dvacetiletá holka, to je vlastně ještě dítě... Udělala neuvěřitelný výsledek, porazila vítězku 23 grandslamů a lidi v Americe si mysleli co? Vždyť ona jen hrála. Místo oslav měla sklopenou hlavu a ještě se rozbrečela. A nemyslím si, že to byly slzy dojetí z výhry. Takový humbuk nejde unést. Všechno se točilo okolo Sereny a ne okolo Naomi. Kdyby pak Serena řekla: fajn, já to nezvládla, tak si řeknete, že je to taky jen člověk. Ale místo toho používá takové ty feministické řeči, no nevím...

Jaké jsou vaše zkušenosti z osobních setkání se sestrami Williamsovými?

Tak ony si jedou svoje, s nikým se moc nebaví. Mají pár holek, se kterými prohodí slovo, ale jinak nic. Vždycky přijdou s těmi svými psy, je s nimi ten jejich ‚gang'. Já na tom nevidím nic špatného, tenis je individuální sport, nějaké kamarádství se moc nepěstuje. Ale vážně mi přijde zvláštní, když pak Serena řve na sudího, že je zloděj a jak byla ošizena. Tomu nerozumím.