Daviscupový přízrak českých tenistů. Piros se dostal na titulní stránky i během Wimbledonu. Proč?

Daviscupové duely nemají favorita. A stejně tak tomu bývá i ve Fed Cupu. Ještě v čerstvé paměti mají čeští fanoušci semifinálový fedcupový duel se Švýcarskem v roce 2016, kdy hráčka z druhé stovky žebříčku Viktorija Golubicová vyřídila Karolínu Plíškovou i Barboru Strýcovou.

Do téměř podobné situace se dostali i čeští muži. Osmnáctiletý maďarský mladíček Zsombor Piros z pozice hráče z páté stovky žebříčku nejdříve šokujícím způsobem srazil po pětisetové bitvě Jiřího Veselého, aby v neděli bojoval o rozhodující bod s Lukášem Rosolem. A i brněnského rodáka stála výhra 6:4, 7:6, 6:3 mnohem více sil, než se očekávalo.

Čeští tenisté Lukáš Rosol (vlevo) a Roman Jebavý ve čtyřhře v baráži Davis Cupu proti Maďarsku.

Česká sportovní / Pavel Lebeda

Kuriozita ve Wimbledonu

Rodák z Budapešti má před sebou hodně nadějnou budoucnost. Na juniorském světovém žebříčku se dostal na třetí místo světa, v roce 2017 ovládl juniorské Australian Open, ale blýskl se i jednou netenisovou událostí v loňském roce během wimbledonské juniorky.

V All England Clubu si Piros vyzkoušel netradičně i čtyřhru Po boku s Yibinge Wu. A právě během ní se mladý Maďar dostal do hodně nezvyklé situace. Rozhodčí totiž Pirosovi během zápasu zakázal pokračovat do doby, než si převlékne příliš tmavé spodní prádlo. Důvod? Tmavá barva totiž byla vidět pod bílým oblečením, což bylo v příkrém rozporu se strikními pravidly Wimbledonu.

Ani to však Maďara nerozhodilo, prádlo si v šatně převlékl a se svým parťákem slavil pohodlné vítězství 6:4, 6:1.

Piros je v současné době na 420. místě, patří však k největším nadějím maďarského tenisu. Na svém kontě v letošním roce má kromě skalpu Veselého i triumf nad 56. hráčem světa Julienem Benneteauem či Ernestem Gulbisem, nedávno deklasoval i jednu z největších nadějí českého tenisu Zdeňka Koláře dvakrát 6:0.