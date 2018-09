Šarapovová už v této sezóně kvůli zranění hrát nebude

"Těšila jsem se, že se zase vrátím do Tchien-ťinu obhajovat titul, ale potřebuju si dopřát čas na zotavení se ze zranění," uvedla Šarapovová v oficiálním prohlášení. Novou sezónu chce zahájit na turnaji v Šen-čenu, který startuje na Silvestra.

Šarapovová, jejíž kariéru před dvěma lety vážně narušil patnáctiměsíční distanc za doping, letos odehrála solidní antukovou sezónu. V Římě postoupila do semifinále, na Roland Garros a v Madridu došla do čtvrtfinále. Na trávě a amerických betonech se pak ale trápila. Naposledy hrála na US Open, kde vypadla ve 4. kole.