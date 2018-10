Krejčíková si v Tchien-ťinu čtvrtfinále s Plíškovou nezahraje, Djokovič se pomstil za French Open

Dvaadvacetiletá Krejčíková se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a už postupem do druhého kola dosáhla největšího letošního úspěchu ve dvouhře. Bývalé svěřenkyni wimbledonské vítězky Jany Novotné se zatím více daří ve čtyřhře, v níž po boku Kateřiny Siniakové tento rok dobyla Roland Garros a Wimbledon a čeká je Turnaj mistryň.

Aktuální česká jednička Plíšková se do Singapuru snaží probojovat a v případě postupu do semifinále přes 101. hráčku světa Boulterovou by mohla získat důležité body.

Djokovič zničil svého kata z Roland Garros

Srbský tenista Novak Djokovič pokračuje ve vítězném tažení a na turnaji série Masters v Šanghaji je ve čtvrtfinále. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve třetím kole 6:4, 6:0 Itala Marca Cecchinata, jenž ho v minulém vzájemném duelu nečekaně vyřadil ve čtvrtfinále Roland Garros.

Na rozdíl pařížské antuky zápasu na tvrdém povrchu v Číně vládl Djokovič. Čtrnáctinásobný grandslamový šampion vyhrál posledních sedm gamů zápasu a 14 z posledních 16 bodů.

Jednatřicetiletý bělehradský rodák, jenž může při své současné formě vystřídat Španěla Rafaela Nadala v čele žebříčku, už vyhrál patnáct zápasů za sebou. Před triumfy na US Open a v Cincinnati ho naposledy porazil před dvěma měsíci v Torontu mladý Řek Stefanos Tsitsipas.

K odvetě mohlo dojít v šanghajském čtvrtfinále, ale dvacetiletou hvězdičku dnes zdolal 6:4, 7:6 Kevin Anderson. Před třemi týdny v exhibičním Laver Cupu se z vítězství radoval dvoumetrový Jihoafričan, ale poslední soutěžní duel ve finále Wimbledonu patřil jednoznačně Djokovičovi.