Blíží se česká bitva! Co potřebují Plíšková a Kvitová na Turnaji mistryň k postupu?

Česká jednička Petra Kvitová si svoji šestou účast na Masters v Singapuru představovala určitě jinak. Po dvou zápasech zatím počítá jen porážky. Na úvodní nezdar s Elinou Svitolinovou (3:6, 3:6) navázala porážkou s Caroline Wozniackou (5:7, 6:3, 2:6). I přesto však stále může mezi elitní čtyřku postoupit. Co k tomu potřebuje?

Co potřebuje k postupu Kvitová - dvousetové vítězství nad Karolínou Plíškovou; - vítězství Svitolinové nad Wozniackou

A naděje to rozhodně není tak malá. Kvitová se do této doby utkala s Plíškovou třikrát, ve všech zápasech zvítězila, set ztratila jen v tom prvním v roce 2014 v osmifinále turnaje ve Wu-chanu.

České tenistky se ve čtvrtek představí na kurtu jako první, až po nich nastoupí Caroline Wozniacká proti Elině Svitolinové. A právě Ukrajinka si v Bílé skupině počíná nejjistěji. Na svém kontě má skalpy obou českých tenistek.

Petra Kvitová na letošním Turnaji mistryň v Singapuru zatím radost z výhry neokusila.

Vincent Thian

Pokud tedy Kvitová svůj úkol splní a porazí svoji krajanku ve dvou setech, bude muset spoléhat na obhájkyni titulu Wozniackou, která však ve vzájemné bilanci se Svitolinovou prohrává 1:3.

Poslední vzájemný zápas, který se shodou okolností odehrál přesně před rokem na Turnaji mistryň, zvládla Dánka, která zvítězila drtivě 6:2, 6:0.

"Letos jsem si říkala, že tady nebudu nešťastná, protože jsem se sem dostala na poslední chvíli. Nebudu se hroutit a ještě po dobrém zápasu. Jsem ve hře, je o co hrát. Budu bojovat. Smutná můžu být, až všechno prohraju," má jasno Kvitová.

Plíšková má k postupu blíže

V mnohem lepší pozici je díky úvodnímu vítězství nad Wozniackou (6:2, 6:4) Karolína Plíšková. K postupu jí stačí následující výsledky.

Co potřebuje k postupu Plíšková - jakákoliv výhra nad Kvitovou; - prohra s Kvitovou ve třech setech a vítězství Svitolinové nad Wozniackou;

Lounská rodačka si však příliš těžkou hlavu s postupem nedělá. "Je mi to asi jedno. Když vyhraju, tak mi to asi bude stačit," říkala Plíšková po úterní porážce se Svitolinovou.

A ani duel s krajankou si zbytečnými úvahami nekomplikuje. "Takhle to vyšlo. Popravdě nevím, jestli to je těžší. Češi to řeší, jsou na to experti, ale já si žádný nervy vůči českým soupeřkám nechci dělat. Bude to normální zápas. Ona je žebříčkově přede mnou, papírově by měla vyhrát," říká světová osmička.

Karolína Plíškova na Turnaji mistryň v Singapuru.

Vincent Thian

Ve hře je však velmi reálně i varianta, že se do semifinále nepodívá ani jedna z českých hvězd. To se stane v případě vítězství Petry Kvitové a Caroline Wozniacké.

Hodně napoví už vzájemný duel českých tenistek, definitivní rozhodnutí však přinese zápas Svitolinové s Wozniackou. Kdo bude nakonec slavit?

Tabulka Bílé skupiny