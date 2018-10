Derby pro Plíškovou! Po roce je zase v semifinále Turnaje mistryň. Skupinu ovládla Svitolinová

Karolína Plíšková si po roce v Singapuru zopakuje semifinále Turnaje mistryň. Cesta do něj se jí otevřela po výhře 6:3, 6:4 nad další českou tenistkou Petrou Kvitovou. Druhou postupující z Bílé skupiny se stala Ukrajinka Elina Svitolinová, která po výhře nad obhájkyní Caroline Wozniackou 5:7, 7:5 a 6:3 končí ve skupině první.

Soupeřka Plíškové v semifinále bude známa až v pátek. Z Červené skupiny mají šanci postoupit všechny čtyři hráčky - Sloane Stephensová z USA, Němka Angelique Kerberová, Nizozemka Kiki Bertensová i Japonka Naomi Ósakaová.

"Nemůžu mít větší radost. Vždycky mě (Kvitová) předtím na turnajích porazila, ale cítila jsem šanci. Všechno šlo dobře a jsem ráda, že jsem znovu v semifinále," řekla Plíšková na kurtu. "Je to ještě daleko, na trofej nemyslím," doplnila.

Kvitová si přála ukončit turnaj s hlavou nahoře. "To se výsledkem úplně nepovedlo, na druhou stranu to nebyl zas tak špatný zápas. Já jsem samozřejmě smutná, ale je to tenis, sport a už s tím nic neudělám," konstatovala.

Šestadvacetiletá Plíšková je na Turnaji mistryň potřetí za sebou a stejně jako loni postoupila do semifinále, a to i bez ohledu na následující duel Svitolinové s Wozniackou..

Vítězka Turnaje mistryň z roku 2011 Kvitová hrála Masters pošesté v kariéře a potřetí pro ni turnaj skončil už po skupině. O šanci na postup příšla už po prvním setu českého derby.

Kvitová vyhrála první výměnu utkání, ale jinak vstoupila do zápasu nervózněji. Chybovala a ve druhé hře darovala Plíškové podání třemi dvojchybami.

"To se prostě nemůže stávat. Ona do toho šla a můj druhý servis returnovala docela dobře, možná proto jsem na začátku byla zaťatější a úplně mi to tam nepadalo," řekla Kvitová.

Plíšková naopak hrála soustředěně, nikam se nehnala a držela míč ve hře.

Po deseti minutách vedla 4:0 a 40:0 při svém podání. Až pak se Kvitová zvedla, snížila na 2:4 a najednou se hrálo vyrovnaně. "Buď disciplinovanější než ona," nabádala Plíškovou trenérka Rennae Stubbsová a Plíšková její rady dodržela. Po patnácté nevynucené chybě Kvitové se radovala ze zisku prvního setu.

Uvolnila se, nestačilo to

Kvitová se po ztrátě nadějí na semifinále viditelně uvolnila, dovolovala si odvážnější údery a ve druhé sadě vedla 3:0 a 4:2.

"Chtěla jsem vyhrát. Uvolnila jsem se, ale ne proto, že jsem věděla, že už jsem bez šance," uvedla Kvitová.

Vysoký standard hry Plíškové ale vývoj otočil, Kvitová znovu chybovala a Plíšková získala i druhý set. V závěru vyhrála dvanáct ze čtrnácti výměn a využila druhý mečbol. Po třech porážkách porazila Kvitovou na okruhu WTA poprvé v kariéře.

1. Svitolinová 3 3 0 6:2 2 2. Plíšková 3 2 1 5:2 2 3. Wozniacká 3 1 2 3:5 1 4. Kvitová 3 0 3 1:6 0