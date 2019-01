Kvitová je už zase českou jedničkou. Do Australian Open půjde jako světová šestka

Petra Kvitová po vyhraném turnaji v Sydney vstoupí do Australian Open jako světová šestka. Karolína Plíšková, která o týden dříve triumfovala v Brisbane, klesla v novém žebříčku tenisové asociace WTA na osmé místo.

Kvitová dva dny před startem grandslamu v Melbourne vydřela 26. titul v kariéře, když porazila domácí Ashleigh Bartyovou 1:6, 7:5 a 7:6. Ze Sydney si tak odvezla trofej stejně jako v roce 2015.

V žebříčku předstihla nejen Plíškovou, ale také Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Obě české tenistky mohou být po Australian Open jedničkou, šanci sesadit z trůnu Rumunku Simonu Halepovou má dohromady osm hráček.

Halepová závěr loňské sezony vynechala kvůli zranění zad a pokud by na Australian Open nakonec nehrála, teoreticky ji mohou o první místo v žebříčku připravit ještě další dvě soupeřky.

Z Češek je ve výhodnější pozici Kvitová, neboť po loňském vyřazení v prvním kole obhajuje v Melbourne jen deset bodů. K naději na post světové jedničky potřebuje postoupit do čtvrtfinále. Plíšková, jež byla na prvním místě osm týdnů v létě 2017, by se musela dostat do finále.