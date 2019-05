Muchové pomohlo, že poprvé na grandslamu nemusela do kvalifikace

Poprvé v životě se česká tenistka Karolína Muchová dostala přímo do hlavní soutěže grandslamu. V Paříži byla ráda, že nemusela absolvovat ošidnou kvalifikaci a ušetřila síly. Také to jí pomohlo k výhře nad sedmnáctou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska.

Mimo jiné díky finále v Praze se dvaadvacetiletá Muchová posunula na 73. místo světového žebříčku. Zatímco ještě v lednu se do hlavní soutěže Australian Open musela probíjet kvalifikací, tentokrát toho byla ušetřena. "Je to velká pomoc. Kvalifikací ani nemusím projít, protože v ní jsou hodně dobré hráčky. Mít teď tři zápasy v nohách na antuce, to by bylo pak těžké něco v hlavní soutěži uhrát," řekla českým novinářům.

Při debutu v Paříži už minimálně kolo uhrála. Podruhé si na grandslamu vyšlápla na hráčku z elitní světové dvacítky, loni na US Open překvapila výhrou nad nasazenou dvanáctkou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska. I tehdy otočila zápas po prohraném prvním setu. "Nad tím jsem tedy nepřemýšlela," poznamenala.

Česká tenistka Karolína Muchová v akci

Michal Kamaryt, ČTK

Od finále v Praze nehrála. Potřebovala se dát zdravotně dohromady, jinak by absolvovala turnaj v Norimberku. "Nějak mi to nevadilo. Dneska jsem se do toho v průběhu zápasu zase dostala," vykládala. Vyhrané zápasy jí dodávají sebevědomí. "V koncovkách si věřím. Každý zápas je jiný, ale teď se určitě na kurtu cítím dobře," svěřila se.

Uvědomuje si, že v současném ženském tenise je šance na překvapivý úspěch poměrně vysoká. "Určitě je šance uhrát dobrý výsledek. Jít dál. Je to otevřené. A já se cítím dobře. Záleží, jak budu hrát, každý den je jiný," uvažovala. Nepřiblížila ale, co by byl pro ni dobrý výsledek. "Nevím, už teď je to dobrý. Budu se snažit hrát kolo od kola," poznamenala.

Další překážkou pro ni bude osmadvacetiletá Rumunka Irina-Camelia Beguová. Zatím spolu nehrály.