Po nečekaném vyřazení Plíšková nabízí recept na soupeřku: Musí to někdo vyloženě pozabíjet

"Myslela jsem, že to bude zkouška, vím, že hraje na antuce dobře. Je to nepříjemná soupeřka pro všechny, když vám to nejde úplně pozabíjet ten den," řekla světová dvojka po vyřazení ve třetím kole. "Myslím, že může dojít daleko, není moc holek, které mají takovou hru. Výborně servíruje, umí čop i kraťas, dobře se hýbe, běhá strašně daleko. Musí to vyloženě někdo pozabíjet, což nevím, jestli tady někdo takový je," doplnila na adresu chorvatské soupeřky.

Sama na ni dnes marně hledala recept. Na antuce byl obraz hry jiný než na betonu v Miami, kde Martičovou letos porazila. "Tam mně psal servis a její zbraně tolik nefungovaly. Přece jenom tam to skáče pravidelně, ne tak vysoko jako tady, bylo to obecně rychlejší. Dneska jsem neměla ani moc bodů ze servisu, pokud jsem netrefila přímo bod nebo lajnu, to je pak psychicky náročnější," srovnávala světová dvojka poslední dva vzájemné duely.

Karolína Píšková skončila na French Open už ve třetím kole.

sntv

Ve výměnách se nedokázala trvale prosadit. "Dělala jsem i zbytečné chyby, protože jsem ty body chtěla, určitě jsem něco i uspěchala, nějak jsem neměla trpělivost dneska hrát to desetkrát přes síť. Ona si na ty míče čekala. Hrála chytře. Je vidět, že si na antuce věří," komentovala svůj výkon.

Na Roland Garros sice Plíšková stejně jako loni vypadla ve třetím kole, ale celkově antukovou sezonu považuje za lepší než tu loňskou. Vyhrála turnaj v Římě. "Titul v Římě byl nečekaný, nechci to shazovat po této porážce, ale teď je těžké hodnotit to pozitivně. Nějaký pokrok jsem udělala, necítila jsem se tady špatně oproti loňsku, kdy jsem se cítila fakt blbě. Hrála jsem dobře, dnes byla soupeřka lepší, ale můj tenis jde nahoru," uvažovala Plíšková.

Nyní se bude chystat na trávu, kde před Wimbledonem pravděpodobně absolvuje jen turnaj v Eastbourne. Podnik v Birminghamu asi vynechá.