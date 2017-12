Tenisové krásky pod stromkem. Některé se pěkně odvázaly, jiné zůstaly při zemi

Joyeux #Noel !!🎅🏼☺🎄

Très bon #Reveillon reveillon à toutes et à tous !

Et merci à @ParisSothys pour tous ces beaux 🎁 ! #FlyWithCaro #MerryChristmas !! 🎅🏼☺️🎄

Wish a very good Christmas Eve everyone !

Thank you Sothys for my beautiful 🎁 ! pic.twitter.com/DmPyRziU0W