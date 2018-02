Kvitová se vrací do fedcupového týmu na vítězné vlně: V Petrohradu jsem dosáhla na herní ideál

Australské chmury rozehnala Petra Kvitová triumfem na turnaji v Petrohradu, kde zničila i dvě hráčky z Top 10. Po roce se dvojnásobná vítězka Wimbledonu vrací do českého fedcupového týmu, aby pomohla v prvním kole vyzrát na Švýcarky. „Pohár za vítězství zůstal na hotelu. Připadalo mi to trochu trapné brát ho s sebou do haly, teď už je nový týden a jsou před námi nové úkoly,“ usmívala se 27letá tenistka.

Cestu do Petrohradu jste ale původně neměla v plánu, jak ten nápad startovat v Rusku vzniknul?

Prohrála jsem v Melbourne s Petkovicovou a druhý den přišel kouč Jirka Vaněk a ptal se, jestli nechci jet na volnou kartu do Petrohradu. Já mu to odkývala a v neděli jsem ho chválila, že to byl dobrý nápad...

Jaký jste ze svých zápasů měla pocit?

Pět utkání jsem tam odehrála na vysoké úrovni. A cítila jsem, že už jsem tam dosáhla na herní ideál. Asi ho nemůžu předvádět každý týden, ale jsem ráda, že jsem se tomu přiblížila. Doufám, že se to uložilo jak v mozku, tak v těle.

Neunavila jste se před Fed Cupem?

Přiletěla jsem v pondělí kolem poledne, jen jsem si přebalila věci a šla jsem s týmem na večeři a zaplula do našeho rytmu. Trénovat ale půjdu až ve středu.

Chyběla vám hodně týmová soutěž?

Ano, loni holky hrály první kolo doma v Ostravě, což je moje srdeční záležitost, z Fulneku to mám kousek. Sledovala jsem to, ale takhle naživo je to samozřejmě mnohem lepší. Těším se moc. Je to něco, co během sezóny nemáme a na pár týdnů v roce se stmelíme. Když to vyjde dobře, tak na tři týdny.

Vybavily se vám při vstupu do O2 Areny nějaké vzpomínky?

Těch mám spoustu. Zažila jsem tu neskutečné věci, jak zápasové, tak při fandění, oslavách... Pro mě to má výjimečnou atmosféru vždycky a vážím si toho, že jsem v nominaci. Já budu mít pocit jako při finále. Na první kolo to není moc lehký soupeř.

Co čekáte od Švýcarek?

Budou silné, když Bencicová hraje tak, jak teď hraje... A vrátila se i Bacsinszká. Jednoduché to mít nebudeme, ale věřím, že diváci nám pomůžou.

Bencicová má slovenské předky, máte k sobě na turnajích kvůli tomu o něco blíž?

Moc ne. Prohodíme jen takové ty základní věci. Já ani nevím, jestli jsem s ní hrála (Jediný vzájemný duel v Tokiu 2013 vyhrála Kvitová 7:6, 6:4 - pozn. red.). Ona hraje jinak než ostatní holky, stojí blízko u čáry a snaží se to hnát. Byla na operaci, ale od té doby se vrací ve velkém stylu. Na Hopman Cupu jsem ji viděla v zápase s Kerberovou a tam předváděla výborný tenis. Ze Švýcarek má asi nejlepší formu.