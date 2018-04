Karolína Plíšková se víc soustředí na svou kondici: Nestačí dva týdny, abych se změnila

Jak se na tuto část sezóny na drcených cihlách těšíte? Loni jste na nich uhrála i semifinále French Open, takže zase takový strašák to pro vás asi není.

Antuka tady na Spartě je docela rychlá. Když je teplo a svítí sluníčko, je to rychlejší a víc to letí. Když ale prší a neletí to, tak to nesedí mému agresivnímu stylu. Na počasí dost záleží, je rozdíl, když je patnáct, nebo pět stupňů. Snad to letos vyjde, ale i kdyby počasí nevyšlo, tak se musím se srovnat s těžšími podmínkami.

Letos jste ještě nezískala žádný turnajový vavřín, jaký máte ze sezóny pocit?

Bylo těžké zopakovat loňský start, obhajování bylo strašně moc, v podstatě každý týden. Když ne vítězství, tak semifinále, finále... Čekala jsem, že to nebude lehké jako loni. Připravená jsem ale byla dobře a výsledky nejsou špatné. Řekla bych, že to je solidní. Mohlo to být sice lepší, ale mám pár dobrých vyhraných zápasů a nebudu to hodnotit negativně. Prostor na zlepšení tady je a v další části roku mě čeká velká obhajoba v Paříži. Měnila jsem lidi v týmu, událo se hodně věcí, ale věřím, že se v sezóně dokážu zlepšit.

Změnil se po loňském úspěchu na Roland Garros váš vztah k antuce?

Ne, že bych si nemyslela, že nemůžu hrát na antuce dobře. Vyrostla jsem na ní a do dvanácti, čtrnácti let se všechno odehrávalo na antuce. Ale moje hra je dobrá spíš na betonu, líp se mi na něm pohybuje. Na antuce toho mám ale odehráno hodně a věřím, že ty turnaje už nejsou taková dřina. Začala jsem si víc věřit, když jsem se v Paříži dostala daleko, mohlo to být dobré i letos.

Jak vstřebáváte změny ve vašem trenérském týmu?

Můj tým se neustále mění, ale teď věřím, že jsem si konečně vybrala správné lidi. Trenér Tomáš Krupa s kondičním Markem Všetíčkem fungují společně výborně. S Márou jsme toho zatím tolik neudělali. Teď byl přípravný blok před antukou, bude potřeba víc času, aby byl výsledek v pohybu a v kondici vidět. Nestačí dva týdny, abych se změnila, ukáže se to až ve druhé části sezóny.

Prý budete po Všetíčkových lekcích po kurtu tančit...

Měli jsme spolu přípravu v Monaku a jsem ráda, že jsem to přežila...Jsou to všechno jiná cvičení, jiný styl, než jsem dosud dělala. Mám namožené nohy, antuka tomu taky moc nepřidá, ale to k tomu patří. K tančení mám ještě daleko, ale už jsme začali a doufejme, že do půl roku by mohl být vidět výsledek a na nohou se začnou rýsovat svaly.

Všetíček po mnoho let udržoval na výši Radka Štěpánka, má podíl na wimbledonském titulu Petry Kvitové z roku 2014. To jste byla se svou kondicí tak nespokojená, že jste ho angažovala?

Po necelých dvou letech jsem uznala za vhodné, že je čas se posunout dál a vyzkoušet jiné věci. Jsem ve věku, ve kterém bych se chtěla ještě zlepšit. Je to na hraně, kdy se dají základy udělat a něco změnit. Měla jsem zajetý styl, ale chtěla bych do toho šlápnout. Marek ty zkušenosti má, nebude mě šetřit a hráči, kteří s ním byli, tak byli připraveni vždycky super.

Týkají se změny i tenisového stylu?

Věřím, že tým je teď postavený dobře, bude fungovat a výsledky přijdou. Ale můj styl je jasný. Není moc prostoru na to něco změnit a zatím mi to psalo. Chtěla bych určitě dělat míň chyb, lépe se hýbat, ale že bych najednou začala hrát čopy nehrozí a ani nebude. Jsou tam prvky, které bych ráda zapojila: voleje, sem tam kraťas, ale jinak je můj herní plán pořád jasný.