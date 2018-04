Kapitán Pála na semifinále v Německu zatím nominoval jen trio

„Hlavně jsem rád za ty tři hráčky, co byly oslaveny. Budeme zase v silné sestavě," těší Pálu, který by za normálních okolností nominoval i Lucii Šafářovou, jenže zkušená 31letá reprezentantka onemocněla na turnaji v Dubaji a dává se teprve zdravotně do kupy. „Mluvili jsme spolu, dělá na kondici, ale zatím to ještě není ono," prohlásil kapitán.

V úvahu tak připadají nejspíš Kristýna Plíšková, nebo Markéta Vondroušová. „Mám ještě čas, čtvrtou hráčku musíme nahlásit až hodinu před losováním. Všechny holky, co přicházejí v úvahu jsou ale přihlášeny do kvalifikace turnaje ve Stuttgartu, který následuje po Fed Cupu. Nominací do týmu, by o něj čtvrtá hráčka přišla. I toto musíme zohlednit," tvrdil Pála.

Jisté je, že na německé antuce nečeká české tenistky nic lehkého. Domácí na ně vyrukují v plné palbě, v sestavě mají bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou i v poslední době výborně hrající Julii Görgesovou.

V případě postupu by však Češky hrály finále doma proti Francii, nebo USA. A vzhledem ke změnám, jaké se s formátem soutěže plánují, by to na dlouhou dobu mohl být poslední fedcupový duel na českém území. „Motivace vyhrát je tedy obrovská," souhlasil Pála.