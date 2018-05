Bude to těžké, tuší hvězdné Češky před vzájemnou bitvou o finále

Petra Kvitová i Karolína Plíšková hrají v současnosti parádní tenis. Obě mají na svém kontě vítěznou sérii devíti zápasů na antuce a obě už na tomto povrchu letos získaly titul. Osmadvacetiletá Kvitová kralovala minulý týden v Praze, šestadvacetiletá Plíšková nenašla přemožitelku před dvěma týdny ve Stuttgartu.

Teď se spolu české hvězdy střetnou v pátečním semifinále na turnaji v Madridu a je jasné, že jedné z nich vítězná série skončí. Karolína Plíšková si ve čtvrtfinále poradila se světovou jedničkou Simonou Halepovou. Šestá hráčka světa svou neoblíbenou soupeřku porazila na okruhu WTA poprvé. „Stále jsem z mých výsledků na antuce překvapená,“ prohlásila po zápase na webu WTA Plíšková.

„Většinou jsem si na ni nevěřila. Tentokrát jsem ale měla jiný pocit. Cítila jsem, že mám jistou šanci. Už při rozehrávce jsem se cítila dobře. Oproti minulosti jsem byla sebevědomější. Myslím, že v letošním roce to byl jeden z mých nejlepší zápasů,“ dodala bývalá světová jednička, která nyní očekává další velkou bitvu.

"Petra prožívá velmi dobré období. Na antuce jsme se ještě nikdy nestřetly. Bude to opravdu těžké, ale nemám co ztratit. Určitě předvede svůj nejlepší tenis, ale také mám zbraně, které by na ni mohly platit. Takže možnost porazit ji, tady je," přemýšlela Plíšková o prestižním duelu, v němž se utká se světovou desítkou.

Petra Kvitova defeat Daria Kasatkina 6-4, 6-0 in 66 minutes to reach Madrid open semi !#MMOPEN18 #MMOPEN pic.twitter.com/S8xEfW5dAj — Sports freak (@SForg1) 11. května 2018

Perfektní čtvrfinále odehrála i Petra Kvitová. V něm si bez potíží poradila s Darjou Kasatkinovou, které ve druhém setu nadělila dokonce kanára. „Od začátku jsem ji tlačila, neměla čas hrát svou hru," pochvalovala si po zápase Kvitová, která stejně jako Plíšková očekává napínavé semifinále. „V tenise může být jen jedna vítězka, takže jedné z nás série skončí."

„Ale i tak jsem už se svými výkony na antuce spokojená. Fed Cup, Praha, tady. Užívám si to. Těším se, ale bude to velice těžké. Bude to bitva, ale pokusím se pokračovat ve svých výkonech,“ řekla dvojnásobná wimbledonská vítězka, která letos vyhrála již tři turnaje, v Petrohradu, v Dauhá a Praze.

Doposud se Kvitová s Plíškovou střetla třikrát. Dvakrát na okruhu WTA a jednou v české extralize. V roce 2014 v osmifinále ve Wu-chanu porazila Kvitová Plíškovou dva jedna na sety. O rok později si proti sobě zahrály finále v Sydney a i tehdy se z vítězství po setech 7:6 a 7:6 radovala Kvitová. Loni se potkaly v extraligovém zápase a poprvé slavila vítězství Plíšková.