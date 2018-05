Konec kariéry? Šafářová se rozhodne po sezóně

Jednatřicetiletá Šafářová po únorovém turnaji v Dubaji zmizela ze scény. Léčila virózu, pak bakteriální infekci a k tomu se přidaly bolesti kloubů. Dny běžely a někdejší pátá hráčka dvouhry a deblová jednička měla černé myšlenky.

"Už jsem byla taková, že jsem ani nevěděla, jestli chci zase absolvovat návrat, protože to je složité," řekla brněnská rodačka. Dobře věděla, o čem mluví. Během kariéry mívala často vachrlaté zdraví a na okruh se vracela několikrát. A dostávat se po nemoci či zranění znovu do vrcholné formy je náročné. "Ale nakonec jsem se rozhodla, že to chci absolvovat. Postupem času motivace a chuť přišly," řekla po výhře nad domácí Ponchetovou v prvním kole antukového Roland Garros.

Tenis nakonec chyběl

Převážila láska k tenisu, kterému se věnuje celý život. Na okruhu WTA se pohybuje šestnáct let. "Tenis mi chyběl a je těžké se rozloučit. Můj zdravotní stav se natolik zlepšil, že jsem mohla zase naplno trénovat, tak jsem toho chtěla využít. Ještě bych chtěla něco odehrát," řekla čtyřnásobná fedcupová vítězka. Bronzová olympijská medailistka ve čtyřhře z Ria de Janeiro 2016 nechtěla odcházet kvůli nemoci. "Takový scénář se mi nelíbil," prohlásila.

V útrobách stadiónu Philippa Chatriera byla viditelně šťastná z toho, že je znovu v místě, kde si před třemi lety zahrála jediné grandslamové finále dvouhry a dvakrát slavila deblový titul. "Kdoví, jestli to bude moje poslední," nadhodila.

Otázkou je, jak dlouho ještě vydrží cestovat po světě z turnaje na turnaj. Řekla si, že ještě tenhle rok a pak uvidí. "Třeba se to podaří, dostanu se do Singapuru (na Turnaj mistryň) a pak budu říkat: 'Tak ještě jeden rok dáme'. Nechci říkat nic, je to závislé na zdravotním stavu," řekla a rozesmála se nad poznámkou, že to vypadá na dalších pět let kariéry. "Nějaký turnaj ještě hrát budu," doplnila.

Oživí se tým Bucie?

Motivací k návratu byla i americká kamarádka Bethanie Matteková-Sandsová, která znovu hraje po loňském zranění kolena ve Wimbledonu. "Jo, taky to v tom hrálo roli," řekla Šafářová. A stejně Češku povzbuzoval i její kanadský kouč Rob Steckley. "Pořád mi věří a říká, že na to mám," uvedla tenistka.

V Paříži hraje čtyřhru s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou, s kterou se přihlásily za pět minut dvanáct. S Mattekovou-Sandsovou titul neobhajují, jelikož Šafářová nevěděla, kdy se vrátí, a Američanka se domluvila s Čchan Jüng-žan z Tchaj-wanu. "Promluvíme si po French Open, jak se budu cítit, a nevím, jestli ona s ní bude chtít pokračovat. Určitě si spolu ale zahrajeme," řekla Šafářová o znovustvoření týmu Bucie (s Mattekovou-Sandsovou), který vyhrál pět grandslamových deblových titulů.

Jisté je, že Šafářová plánuje méně turnajů. Po French Open pojede jen na Mallorku a pak do Wimbledonu. A i před US Open asi odehraje jen jednu akci.

Nově sebou všude vozí psa Rockyho. Teriéra (biewer yorkshire), kterého si pořídila spontánně. "Byla jsem na výletě s rodinou, dva tam běhali a strašně se mi líbili. Na internetu na mě pak vyskočila štěňátka a druhý den jsem ho měla. Vstává v šest, ale jinak mi přináší strašně radosti a rozptýlení," usmála se Šafářová.