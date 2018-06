Pavlásek v Prostějově vyřadil turnajovou dvojku, dál jde i Šafránek

„Los podle oka pro mě nebyl příznivý. Je ale lepší, dostat tohoto hráče v prvním kole, kdy je nerozehraný, než třeba v semifinále. Byla to pro mě výhoda a jsem rád, že jsem navázal na výkony, které jsem předváděl v Paříži," liboval si po nečekané výhře Pavlásek.

Rozhodujícím faktorem byl podle něj servis. „Brejků moc nebylo. On neměl žádný, já jen tři, čtyři. Kurt je strašně rychlý. Když podání trefujete, je strašně těžké ho vracet a ještě těžší z něho tvořit. Věděl jsem, že když mi půjde, mohu uspět a to se potvrdilo," pokračoval ve spokojeném tónu úspěšný český tenista.

"Důležitou roli ale hrála i hlava. V poslední době mně dělá úplně jiného. Když jsem klidný, více přemýšlím a jsem variabilnější, což moje hra potřebuje," měl jasno tenista, který na French Open vypadl ve druhém kole.

V Prostějově si však žádný cíl ohledně postupů nestanovil. „Chci si to tady užít, jít míček po míčku, zápas po zápase a na konci týdne uvidím," dodal Pavlásek.

Šafránek riskoval a teď slaví

Šafránek, rodák z Brna, přitom dlouho ztrácel a ve druhém setu pro něj za nepříznivého stavu 4:5 dokonce dvakrát při Španělově servisu odvracel mečbol. Nakonec však po dvou hodinách a 21 minutách zápas dotáhl do úspěšného konce.

„Bylo to hodně nahoru, dolů, vyrovnané. Ze začátku jsem s ním držel jeho tempo. Cítil jsem však, že bych byl horší a prohrál. Proto jsem více riskoval, byť mi to není úplně vlastní. I proto jsem střídal špatné a dobré momenty, ale uhrál jsem důležité míče a to rozhodlo," těšilo českého reprezentanta.

„Ve druhém setu jsem měl dvakrát brejk nahoře, a hned jsem si to nechal utéct zpátky. To, že pak servíroval na vítězství, však nebylo důležité. Podání jsme si několikrát vzali, takže i když vedl 5:4 a servíroval, věděl jsem, že budu mít dost šancí to otočit," tvrdil Šafránek.

Zároveň přiznal, že v klíčovém gamu při něm stálo i štěstí. „Soupeř vedl 30:15, měl smeč nahranou za sítí, já tipnul stranu a zázračně jsem mu ji vychytal, což se povede dvakrát za sezónu. Pak udělal dvojchybu a to ho rozhodilo. Myslel, že půjde na 40:15, ale najednou to bylo 30:30, hned udělal dvojchybu a to ten gam zásadně ovlivnilo," popsal zřejmě rozhodující momenty celého utkání čtyřiadvacetiletý tenista.