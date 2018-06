Gesto hodné šampiónky: Zahrát si Wimbledon? Ať jedou jiní, nezasloužím si to

Pomalu se vrací do formy. Bývalá 27. hráčka světa a jedna z největších britských nadějí Laura Robsonová se po zdravotních problémech propadla v žebříčku až na 333. místo, tedy daleko od pozic, které by jí zaručovaly účast v hlavní grandslamové soutěži. Pořadatelé slavného Wimbledonu tak reálně zvažovali, že by bývalé wimbledonské juniorské šampiónce udělili divokou kartu. Ta by však velkorysou nabídku odmítla. "Nezasloužím si to, bylo by to nefér vůči jiným hráčkám," konstatovala tenistka.

Hodně trnitou cestu zpět mezi nejlepší zažívá Laura Robsonová. V letošním roce objíždí díky nízkému rankingovému postavení jen turnaje ITF a ani tam to není výsledkově žádná sláva. Jejím maximem je jedno semifinále, často však balila již po prvním kole.

Možnost zahrát si na nejslavnějším turnaji světa, po kterém většina tenistek a tenistů jen dychtí, by však Robsonová odmítla. Koncentraci a síly chce věnovat především čtyřhrám, kde se drží na hranici první stovky.

"Nepřijala bych divokou kartu do Wimbledonu. nebylo by to fér vůči jiným hráčkám. Tu možnost by měly dostat tenistky, které si to zaslouží. Já toho letos odehrála jen velmi málo. Možná bych zkusila hrát kvalifikaci, ale hlavní soutěž ne. Měla jsem dost možností, jak se tam dostat a nevyužila je," říká upřímně levou rukou hrající Britka.

Porážela i hráčky ze špičky

Současná britská devítka přitom dokázala v minulosti porážet i hráčky z absolutní světové špičky. Na svém kontě má mimo jiné skalpy grandslamových šampiónek jako byly Li Na, Kim Clijstersová či Petra Kvitová.

"Snažím se nemyslet na minulost. Nemá cenu se zabývat tím, jaké to bylo, když jsem jako čtrnáctiletá vyhrála wimbledonskou juniorku, to už je pryč. Pořád chci hrát tenis, nejsem jediná, kdo se musí vypořádat se zdravotními problémy. Věřím, že jsem tak silná, že se dokážu vrátit. Nechci se potácet na místech, kde jsem teď. Pořád doufám, že se to zlepší," pokračuje Britka.

Robsonovou už řadu měsíců trápí podobně jako jejího slavnějšího krajana Andyho Murrayho problémy s kyčlí. V roce 2014 musela navíc podstoupit operaci zápěstí. I na ni přišly během těžkého období myšlenky na konec kariéry.

"Ano, myslím si, že každý, kdo něčím podobným prochází, tak myšlenky na konec kariéry někdy má. Ale já tenis miluju. Dělám ho patnáct let a nehodlám s tím přestat. Neumím si život bez tenisu představit," pokračuje tenistka.

Hlavní bude čtyřhra

Mezi tenisovou singlovou elitu by se Robsonová ráda vrátila díky čtyřhrám. "Teď hraju hlavně debly. Snažím se získat co nejvíce zápasové praxe a také si chci ověřit, jak se s tím vypořádají moje kyčle. Můj cíl je momentálně jednoduchý, chci odehrát zápasy bez bolesti," přeje si Robsonová.

I přes své zdravotní problémy však bere situaci s humorem. "Na posledním turnaji jsem hrála čtyřhru s Minique Adamczakovou a to bylo opravdu zajímavé. V prvním zápase jsem si vážně připadala jako na turnaji veteránek. Já měla problémy s kyčlí, ona zase s kolenem," říká s úsměvem Robsonová.