Autopojištění v roce 2021? Vyřízení škody do tří dnů od nehody

Stejně jako se zdokonalují modely aut, zlepšuje se i nabídka autopojištění. Nezůstávejte tedy dlouhá léta u jedné nabídky, ale zajímejte se, co je nového. Může vám to výrazně usnadnit život i ušetřit peníze.

Když chcete mít jistotu, že máte svůj vůz pojištěný opravdu dostatečně, aby vás žádná nehoda nemohla zaskočit, zpravidla musíte mít kromě povinného ručení také havarijní pojištění. Právě kvůli této složitosti není havarijní pojištění tak rozšířené, což má potom za následek zbytečně vysoké částky, které musí motoristé po nehodě platit. „Přestože počet klientů s havarijním pojištěním mírně stoupá, stále se jedná o podceňovaný produkt. Ze současného počtu přes 8,5 milionu pojištěných aut povinným ručením má totiž jen kolem 2,6 milionu z nich také havarijní pojištění," popisuje Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven.

Havarijní pojištění auta vám může usnadnit život

Shutterstock

Situaci by mohla usnadnit nabídka, která vše pokryje jedinou smlouvou, a tedy i nižším poplatkem. S takovou službou přichází Generali Česká pojišťovna. V novém balíčku PLUS jsou však i další novinky, z nichž některé se na českém trhu objevují poprvé. Mezi ně patří například pojistný limit ve výši 300 milionů korun, rozsáhlé asistenční služby nebo pojištění odpovědnosti pro případ, kdy člověk způsobí škodu nejen v autě, ale také na kole či koloběžce. „Takových situací přitom v reálném životě stále přibývá, s raketovým nástupem elektrokol přitom následky takových nehod bývají stále závažnější," upozorňuje Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

Jednou z největších výhod je bezesporu garance vyřízení škody z havarijního pojištění do tří pracovních dnů, jinak klient neplatí spoluúčast. „Likvidace pojistné události musí být perfektní a rychlá. Přes 95 procent škod dnes dokážeme likvidovat do pěti dnů. Rozhodli jsme se přesto, že u balíčku PLUS si dáme metu tři pracovní dny. Od momentu, kdy budeme mít k dispozici všechny doklady nutné pro vyřízení parciální škody, ji v této lhůtě vyřídíme. Pokud by k tomu nedošlo, nebude klient platit spoluúčast. Je to první garance tohoto typu v Česku," říká Tomáš Kabele.

V balíčku pojištění PLUS jsou zahrnuty i škody způsobené na kole či koloběžce

Shutterstock

V oblasti spoluúčasti teď největší domácí pojišťovna nabízí kromě obvyklé procentuální i její fixní podobu. Motorista si může vybrat pevnou spoluúčast od 1 000 do 30 000 korun. Přesně tak ví, v jaké výši se bude na řešení své pojistné události podílet. Varianty pojištění PLUS také přinášejí jak u povinného ručení, tak u havarijního pojištění garanci nezměněné ceny po dobu tří let a „odpustí" první škodu.