Konečně je tu chytrý model splácení

Co znamená, že koupíte auto chytře? To znamená, že máte možnost nastavit si jak procento počáteční splátky, tak dobu splácení, dále výši měsíčních splátek a konečně i výši poslední splátky, případně způsob jejího doplatku. Prostě si rozvrhnete finanční plán na koupi vozu tak, aby vás to zatížilo co nejméně. Produkt, o kterém tu hovoříme, se jmenuje Financování CHYTŘE.

„Češi pomalu ale jistě začínají ustupovat od dlouho zažitého modelu - koupit za hotové, deset let užívat a vůz následně prodat. Financování pomocí specializovaného úvěru totiž umožňuje náklady na vůz rozložit v čase, nechat si našetřené peníze pro nenadálé situace a stávající vůz pravidelně obměňovat za modernější a bezpečnější model. Klienty ale častokrát omezuje výše měsíční splátky. Financování CHYTŘE proto nabízí vše, jako tradiční úvěr, díky poslední navýšené splátce ale zachovává extrémně nízké měsíční splátky,“ popisuje Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services.

Dopřejte si nový vůz, který budete CHYTŘE financovat

Škofin

Pojďme si rozebrat, jak takové financování probíhá. V první řadě si klient zvolí akontaci ve výši 0–40 % celkové částky vozu. Potom si podle svých potřeb nastaví poslední navýšenou splátku, která může být 20–60 % z ceny vozu. Zbytek z prodejní ceny vozu je částka, kterou bude splácet po dobu, kterou si sám určí. Volitelná doba splácení je od dvou do pěti let.

Takže zaplatí zvolenou výši akontace, po dobu zvoleného období splácí nízké splátky – slovo nízké je v tomto případě velmi důležité – a zbude mu poslední navýšená částka ke splacení. Auto je i investice, jsou v něm uložené peníze, které si uchovají hodnotu a není nutné se tedy obávat výše poslední splátky. Ale ani tu nemusí klient uhradit hned a najednou. Samozřejmě je to ideální možnost, ale může také zažádat o rozložení navýšené splátky do dalšího období a pokračovat tak ve splácení, nebo auto prodat a část utržených financí použít na splacení navýšené splátky a zbytek využít třeba na akontaci úvěru na nový vůz.

Modelový příklad: při pořízení vozu v hodnotě 450 000 Kč při smluvní době 36 měsíců a 20% akontaci činí měsíční splátka v případě běžného úvěru 11 900 Kč. S Financováním CHYTŘE však při zachování stejných podmínek vyjde s 50 % navýšenou splátkou totožný vůz pouze na 5 900 Kč měsíčně.

Srovnání běžného úvěru a CHYTRÉHO uvěru

Škofin

Financování CHYTŘE mohou využít jak firmy, tak jednotlivci. Akce platí pro nové i ojeté vozy do 5 let stáří značek ŠKODA, Volkswagen (včetně užitkových vozů), Audi, SEAT a CUPRA. Součástí měsíční splátky je i povinné ručení a havarijní pojištění.