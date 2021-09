Jaroslav Šilhavý: Šance dostat se na MS 2022 je reálná

Přípravy na zahájení kvalifikace na MS 2022 vrcholí, ale jsou samozřejmě stále ovlivněné pandemií coronaviru, která zasáhla celý svět. „V této době je to složité. Hraje se hodně zápasů, začaly pohárové soutěže, do toho dovolené, takže někteří hráči toho mají hodně a lepíme to, jak se dá. Změn je docela dost. Vzhledem ke zraněním a karetním absencím je taky složitější a těžší předvést výkony jako na ME. Mám teď na mysli Patrika Schicka, který nemůže hrát kvůli červené kartě. Ale při důležitých kvalifikačních zápasech si musíme poradit,“ plánuje Jaroslav Šilhavý.

Český tým se naposledy účastnil MS v roce 2006 a Jaroslav Šilhavý byl tehdy na pozici asistenta trenéra reprezentace, kterým byl Karel Brückner. Pozice reprezentačního kouče je sledovaná celým národem a není jednoduchá. „Kluby mají své fanoušky, ale reprezentaci fandí napříč celou republikou. To samo o sobě nese odpovědnost a tlak na mou osobu. Na druhé straně je to nejvyšší pozice, na kterou se může člověk v tom našem oboru dostat,“ vysvětluje Jaroslav Šilhavý.

Reálné šance

Kritéria postupu na MS jsou daleko těžší než na EURO, přímo postupují vítězové skupiny. Češi budou hrát s Belgií. Ta je velkým favoritem, je první v pořadí týmů na světě a pyšní se skvělými hráči. „Očekáváme těžký zápas. Nicméně je možnost jít ze druhého místa alespoň do jarní baráže. Do ní se můžeme dostat i ze třetího místa, protože jsme loni vyhráli svou skupinu Ligy národů a postoupili do áčka. Takže šance dostat se na MS je, myslím, reálná,“ věří trenér, který 30. srpna oznámil kompletní soupisku. Reprezentanti se v pondělí ráno sešli v Praze, kde odpoledne absolvovali úvodní trénink před přesunem do Ostravy.

Jaroslav Šilhavý jezdí ve vozu Hyundai, konkrétně v modelu Santa Fe.

