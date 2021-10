Pozor, ať vám váš zapáchající pot nezhatí plány na večer

Týká se každého z nás, mužů navíc o poznání více než žen. Pocení je sice naprosto přirozené a pro správné fungování těla a regulaci jeho teploty navíc důležité, na druhou stranu se s ním také pojí řada nepříjemností. Koneckonců zkuste si vychutnat příjemný večer, když o „koláčích“ v podpaží víte nejen vy, ale i váš protějšek. O takový zážitek asi nikdo nestojí.

Problémem jsou bakterie

Za normálních okolností je pot čirý a bez zápachu. Do hry ale vstupují kožní bakterie, které ho rozkládají – právě kvůli tomu vzniká nepříjemný odér. Můžete se ho pokusit přehlušit pouze vůní, ale mnohem praktičtější je jeho vzniku předcházet. Třeba jako to už přes 140 let dělají v Itálii.

Ať se během dne přihodí cokoli, pokud vsadíte na léty ověřené řešení v podobě deodorantů Borotalco Original, skvěle strávenému večeru už nebude stát nic v cestě

Borotalco.cz

Právě odtamtud totiž pochází deodorant Borotalco Original, který díky obsahu mikronizovaného mastku pot efektivně pohlcuje a stará se tak o to, že máte příjemně suchou pokožku. Má nezaměnitelnou vůni, spolehlivě účinkuje celých 48 hodin, přitom ale neobsahuje alkohol.

Sázka na prověřenou kvalitu

Značka má skutečně letitou tradici. U jejího zrodu stál v roce 1878 anglický lékárník Henry Roberts, který působil ve Florencii. Úplně původně měl jeho výrobek formu pudru, od 90. let se ale prodává také v podobě deodorantů, mýdel nebo sprchových gelů.

Mnohem praktičtější je vzniku zápachu z potu předcházet

Shutterstock.com

Vysoce důležitou součástí této italské klasiky je velice jemně mletý jílovitý minerál mastek neboli Microtalco. Ve farmacii i kosmetice se používá pro svou čistotu, jas a všestrannost. Absorbuje vlhkost, osvěžuje a zjemňuje. Přitom neucpává póry a dobře se hodí i pro ty, kdo mají citlivou kůži.

Ať se tedy během dne přihodí cokoli, pokud vsadíte na léty ověřené řešení v podobě deodorantů Borotalco Original, skvěle strávenému večeru už nebude stát nic v cestě.