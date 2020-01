Zklamání. Jinak najde třetí kolo na Australian Open v podání Karolíny Plíškové hodnotit. Loňské semifinalistce utnula cestu prvním letošním grandslamem paradoxně oblíbená soupeřka Ruska Anastasia Pavljučenkovová, s kterou měla do dnešního zápasu bilanci 6:0. O to byla porážka dvakrát 6:7 bolestnější. "Takové zápasy prostě musím zvládnout," říkala pro tenisovysvet.cz zklamaná tenistka.

Šest zápasů, šest vítězství. To byla bilance Karolíny Plíškové v letošním roce. V tom sedmém už to nevyšlo. Ve třetím kole Australian Open vystavila české královně stopku Anastasia Pavljučenkovová. Pro úřadující světovou dvojku a jednu z velkých aspirantek na titul jednoznačně mizerný výsledek.

„Zvládnu dobře jeden zápas, ale ne čtyři pět. Je tady větší tlak, každý to cítí, ale ten bude vždycky. Jde o to, jak se s tím vyrovnat. Přijdou další příležitosti a uvidíme, jestli to zvládnu lépe," snažila se zůstat pozitivním módu Plíšková.

Ale svůj výkon proti ruské tenistce rozhodně nešetřila. "Nepředvedla jsem ani zdaleka to, co umím. Samozřejmě to vypadalo, že soupeřka hrála skvěle, ale úplně to tak nebylo. Je to poněkolikáté v řadě, co se mi něco podobného stalo, takže na to budu muset nějak zareagovat," pokračovala Plíšková.

Česká tenistka Karolína Plíšková v utkání 3. kola Australian Open.

Dita Alangkara, ČTK/AP

I na načekané porážce však našla kladné stránky. "Hrála jsem třicet nebo čtyřicet procent toho, co umím, přesto to skončilo dvakrát 6:7 po dvou a půl hodinách. Aspoň to je nějak pozitivní."

Další její slova už tak optimistická nejsou. Na paralelu s Rogerem Federerem, který v počátcích své kariéry po sérii porážek uvažoval o tom, že nic nevyhraje, Plíšková odpověděla. "Je to jedna z možných cest. Uvidíme, kterou se dám."

Pozitiva nevidí Plíšková ani v tom, že před Australian Open potřetí v kariéře ovládla turnaj v Brisbane: "To mi zjevně moc nepomáhá, jsem pak pod větším tlakem. Na druhou stranu potřebuju před Australian Open odehrát zápasy," dodala lounská rodačka.