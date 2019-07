Wimbledon 2019

Hodinový seznamovací trénink absolvovala tenistka Karolína Plíšková v neděli ve Wimbledonu. Do Londýna si z jihoanglického Eastbourne přivezla díky titulu sebevědomí a dobrou náladu. V All England Clubu se pokusí vylepšit své maximum, kterým je loňské osmifinále.

Po finále v Eastbourne uvedla, že chce vítězný turnaj hodit za hlavu, protože ve Wimbledonu se začíná od nuly. Jedno je ale jisté, prožívá výtečné období. "Možná jsem v nejlepší formě, co jsem kdy byla, tak uvidíme, jak to půjde tady," řekla.

Do Londýna dorazila v sobotu večer a znovu se ubytovala jen pár desítek metrů od kurtů v domě, který kdysi obýval Španěl Rafael Nadal. "Poprvé tady bydlím na stejném místě, tak uvidíme, jaké nám to přinese štěstí letos," usmála se Plíšková.

Karolína Plíšková při finále s Angelique Kerberovou z Německa.

Andrew Couldridge, Reuters

Za titulem v Eastbourne prosvištěla bez ztráty setu a do Londýna si tak přivezla pořádnou porci sebejistoty. "Hlavně dobrou náladu," hlásila po tréninku a dodala: "Šlo o oťukání povrchu a seznámit se s prostředím. Cítím se dobře, ani ne rozbitě, takže myslím, že připravená jsem. Zápasů mám nahráno hodně."

Ve srovnání s relativně klidným prostředím menších akcí už den před startem grandslamu zažívala tradiční cvrkot za branami All England Clubu. "Denně pozdravíte dvě stě lidí, ale na všechno se dá zvyknout," řekla Plíšková.

Základem úspěchu bývá tradičně podání esové královny Plíškové. Ukázala ale i jiné přednosti. Třeba dobrou obranu, která vycházela z pohybu. "Ten mi dost lidí chválilo a i jsem se cítila dobře, že toho dost vrátím. Nebudu jako Kerberová nebo Halepová, které povrací nesmyslné míčky, ale vrátila jsem toho docela dost. I u nižších míčů jsem občas byla schopná jít dolů, zakleknout a dostat se z těžších situací."

Do Wimbledonu jde ještě s jednou zbraní. Po boku má v roli trenérky Conchitu Martínezovou. Žádnou speciální radu ale od španělské vítězky turnaje z roku 1994 nedostala. "Nebavíme se o daných turnajích ani o Wimbledonu, i když všichni víme, že to vyhrála, takže ve vzduchu to je, ale nebavíme se o tom. Ani se nebavíme o tom, že bych měla jít daleko. Necháváme to být," řekla Plíšková.

Vyzdvihla spolupráci s Martínezovou, která se k jejímu týmu poprvé připojila na loňském US Open. "Udělaly jsme od té doby kus práce. Cítím se skvěle fyzicky i herně, mám pocit jistoty. Všechno se daří a zatím mi to vyhovuje," řekla Plíšková, kterou ještě do dubna s Martínezovou vedla i Australanka Rennae Stubbsová.

Před vstupem do Wimbledonu měla po Eastbourne jen den volna. "Možná to je dobře," řekla turnajová trojka. Střetne se s Ču Lin, která je 103. v žebříčku a na grandslamech ještě nevyhrála zápas. "Vím, že je z Číny, ale ani nevím, jak vypadá. Conchita mi dá instrukce. Nechci to podcenit v žádném případě," řekla Plíšková.